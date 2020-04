Les vrais biscuits Figolu de retour grâce à Fabienne Sintes, journaliste à Radio France

Le vrai Figolu, créé par l'entreprise nantaise LU, va faire son retour en France. Une très bonne nouvelle pour les fans du biscuit à la figue, dont fait partie la journaliste de France Inter, Fabienne Sintes. Elle a obtenu gain de cause après en avoir fait la demande sur Twitter.

C'est bientôt le grand retour du Figolu dans les rayons des magasins français. La production du biscuit sablé à la figue, fabriqué par la marque nantaise LU, avait cessé en 2015. Depuis, une pétition pour son retour a recueilli plus de 10.000 signatures. C'est notamment l'intervention sur Twitter de la journaliste de France Inter Fabienne Sintes qui a finalement payé.

J'ai toujours trouvé ça très bon. Bientôt, ça va être super hype de manger des Figolus ! - Fabienne Sintes

Fan du biscuit Figolu, elle a demandé son retour sur Twitter. Et le directeur général commercial France de Mondelez, Mathias Dosnes, lui a répondu, en vidéo, pour lui dire ça : "Nous avons décidé de relancer Figolu en France”. "Je suis tombée de ma chaise quand j'ai eu des nouvelles de Mathias Dosnes. C'était drôle, et si il y a un moment où on a besoin de légèreté, c'est en ce moment".

La présentatrice du 18/20 sur France Inter rappelle qu'une pétition a été lancée dès 2015, et que c'est donc un "combat collectif" : "Je suis contente que nous ayons réussi à sortir le Figolu d'un oubli terrible". Et pas de doute, Fabienne Sintes mangera de nouveau des Figolu : "J'ai toujours trouvé ça très bon, c'est le paquet de gâteaux qu'on a envie de s'enfiler de toute façon".

Après cette victoire, la journaliste vise encore plus haut, pourquoi pas présidente de la république ?