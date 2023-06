Les vestiges d'un "village d'Astérix" ont peut-être été découverts près de Périgueux

Les pelleteuses dégagent un nuage de poussière en soulevant des mottes de terre sur le chantier. Devant elles, à genoux dans le sol argileux, Ludivine gratte la terre de sa spatule avec une infinie précaution : "Là, je suis en train de fouiller un trou de poteau, pour voir jusqu'où ça va. J'ai retrouvé un petit tesson de céramique aussi. C'est toujours un peu magique parce qu'on ne sait jamais sur quoi on va tomber".

Nous sommes juste à côté des ateliers du Parc départemental à Marsac, entre l'Isle et la zone commerciale Péri'Ouest. Sur le grand terrain aplani par les engins de chantier, des trous se dessinent, des contours, des palissades. Partout, des trous numérotés, des clous plantés dans le sol. Les premières traces de vestiges ont été trouvées en 2021, avant le début du chantier. Probablement ceux d'un village ou d'une ferme gauloise, datant d'un ou deux siècles avant notre ère.

Le drone du Conseil départemental a photographié depuis les airs le chantier de fouilles. - Conseil départemental de la Dordogne

Une découverte "inédite" autour de Périgueux

L'archéologue du Conseil départemental qui dirige les fouilles, Céline Lagarde-Cardona, parle d'une découverte importante : "Des poteaux, du bois, du torchis, il nous reste 500 structures qui sont les ancrages au sol, en plaine, aux abords de Périgueux. Et ça c'est inédit. On sait que les Gaulois étaient là avant mais on a du mal à les retrouver. En ville, ils sont sous des mètres et des mètres de sédiments, et on ne sait pas forcément ce qu'il s'est passé avant que la ville de Périgueux soit construite".

Sur le sol, se dessine dans son imagination, ici les fondations d'une maison, là un enclos. Tout ça n'est pour l'instant que des hypothèses, les fouilles vont encore durer deux mois, sans compter l'exploitation des vestiges trouvés ensuite : "On espère comprendre qui s'est installé là. Moi, je vois des maisons, des greniers, un enclos avec un troupeau, un peu le village d'Astérix ! C'est ce que j'imagine et on va essayer de voir si c'est vrai ou pas."

Les archéologues s'activent, avec les pelleteuses en arrière-plan. © Radio France - M. B.

Les fouilles ouvertes au grand public

Les archéologues vont organiser des journées portes ouvertes dans deux semaines, pour que le grand public puisse voir les professionnels travailler et découvrir les vestiges en train de sortir de terre. Une vingtaine de groupes de visiteurs sont déjà constitués.

Les visites seront gratuites, le samedi 17 juin de 10h30 à 17 heures, sur le chantier avenue du Parc à Marsac-sur-l'Isle. Renseignements au 05 53 02 03 40.