Les vétérans du Jour J reviennent en Normandie grâce à la générosité des taxis londoniens

Franck, Bill et Fred, tous vétérans du Jour J, ne peuvent venir en Normandie que grâce à la générosité de l'association The Taxi Charity.

Caen - France

The Taxi Charity for Military Veterans devrait permettre à une trentaine de vétérans anglais de la Seconde Guerre mondiale de venir assister aux commémorations en Normandie le 6 juin prochain. Cette association, fondée en 1948 à Londres, avait pour but au départ d'aider les jeunes vétérans de l'époque à aller passer une journée à la mer sur les côtes anglaises. Au fil des années, elle est devenue le seul moyen pour certains de ces vétérans désormais nonagénaires de traverser la Manche pour venir participer aux célébrations.

"Mon fils m'a longtemps accompagné, mais c'est devenu trop cher"

Franck Pendergast, 93 ans, a beau avoir combattu au Pont de Pégasus le 6 juin 1944, avoir sa photo affichée dans le mémorial du même nom, sans l'aide des Taxi Charity, il ne pourrait plus venir en Normandie. "Mon fils m'a longtemps aidé à venir. Mais c'est devenu trop cher, et il devait prendre sur son temps de travail pour m'accompagner, ce n'était plus possible pour lui", raconte-t-il les larmes aux yeux. Fred Glover, 95 ans, qui appartenait lui au 9ème bataillon de parachutistes qui a sauté sur la batterie de Merville, n'a pas de mots assez forts pour remercier les taxis londoniens. "Ce qu'ils font c'est merveilleux, extraordinaire. Ils viennent nous chercher chez nous, et nous accompagnent pendant tout le voyage".

De vrais liens d'amitié qui se créent

Et c'est effectivement une prise en charge complète que celles de ces chauffeurs de taxis londoniens. Comme l'explique Ian Parsons, le vice chairman de l'association, ils sont aux petits soins pour les vétérans pendant tout le voyage en Normandie. Et "de vrais liens d'amitié se créent. En Grande-Bretagne, nous les aidons aussi pour se rendre chez le médecin, faire leurs courses, et ça se termine souvent autour d'un thé !" Mais le voyage en Normandie a un coût. Et au-delà de la générosité et de la solidarité des taxis, l'association a aussi besoin d'argent. Les dons sont possibles sur son site internet.

Le reportage de Nolwenn Le Jeune Copier