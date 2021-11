Suite à la publication du rapport Sauvé, la Commission indépendante sur les abus sexuels dans l’Église a reçu 200 nouveaux témoignages en 15 jours. Dans les Landes, un nouveau témoignage a été recueilli. Mais aucune des six personnes ayant fait un signalement ne souhaite aller plus loin.

Les victimes landaises d'abus sexuels dans l’Église "veulent le dire", mais sans "aller plus loin"

Depuis ce mardi 2 novembre, et pendant une semaine, la Conférence des évêques de France se réunit à Lourdes pour décider des suites qui seront données au rapport de la Commission indépendante sur les abus sexuels dans l’Église publié en octobre. Depuis la publication du rapport Sauvé, les nouveaux témoignages arrivent aux diocèses. La Commission Sauvé a elle même reçu 200 nouveaux témoignages en 15 jours. Dans les Landes, une nouvelle victime s'est manifestée. Au total, six personnes ont fait des signalements, mais aucune d'entre elles ne souhaite aller plus loin selon la cellule d'écoute landaise des victimes de pédophilie dans l'Eglise.

Le dire en guise de thérapie

Dans le département des Landes, avant la publication du rapport, cinq personnes ont signalé avoir été victimes d'actes pédophiles dans l'Eglise. Depuis sa publication, une nouvelle victime a pris la parole. Elle vit aujourd'hui à la Rochelle, et les faits se seraient passés dans les Landes dans les années 1960-1962, selon Bernard Dubasque, prêtre chargé de la cellule d'écoute des victimes de pédophilie.

Certains nous disent même que c'est pour les statistiques, ça parait bizarre.

Ces six potentielles victimes vivent toutes aujourd'hui en dehors des Landes : La Rochelle, Toulouse, les Pyrénées-Atlantiques et même une en Thaïlande. Elles ont toutes adressé leur témoignage par courrier au diocèse, mais toutes refusent d'aller plus loin : "Ils voulaient le dire car ça leur fait du bien de le dire. Certains nous disent même que c'est pour les statistiques, ça parait bizarre", raconteBernard Dubasque.

"Je pense que le fait de nous rencontrer est thérapeutique. Car lorsqu'on leur demande quelles suites ils veulent, si ils veulent qu'on les rencontre, ils nous répondent 'non, non, ça va, je l'ai dit'. Eux veulent absolument le dire. Ca leur parait important qu'on sache, que l'autorité sache."

La Conférence des Evéques a mis en place un numéro d'écoute, géré par France Victimes : 01 41 83 42 17. Les victimes peuvent aussi contacter directement le diocèse de Dax au 05 58 56 92 69. La cellule d'écoute landaise assure faire remonter les témoignages et est disponible pour rencontrer ceux qui le souhaitent.