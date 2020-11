Le préfet de la Dordogne, invité sur France Bleu Périgord ce vendredi 27 novembre a confirmé la reprise des vide-greniers et des brocantes dès ce weekend.

Les vide-greniers et les brocantes peuvent reprendre dès ce weekend en Dordogne

Les organisateurs de brocantes et de vide-greniers peuvent reprendre leurs activités dès ce weekend du 28 et 29 novembre. La question a été posée par un auditeur sur France Bleu Périgord ce vendredi 27 novembre au préfet de la Dordogne. Frédéric Périssat affirme que les vide-greniers et les brocantes peuvent reprendre en tant qu'activités commerciales.

Les gestes barrières et les distances physiques doivent être respectées.