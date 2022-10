"Les vieux méritent mieux" : en Mayenne, des directeurs d'Ehpad mobilisés pour réclamer plus de moyens

"Depuis des années, la Fédération réclame une réforme ambitieuse de l’accompagnement du Grand âge via une loi éponyme. Depuis des années, la grande réforme tant attendue est repoussée par les gouvernements successifs. Pendant ce temps, les difficultés en terme de ressources humaines, financières et organisationnelles des établissements et services pour personnes âgées s’accroissent, atteignant un niveau critique. Et l’accompagnement des personnes âgées se dégrade" détaille, dans un communiqué, la Fédération des directeurs d'Ehpad (FNADEPA) qui organise ce mardi 4 octobre une journée d'action intitulée "les vieux méritent mieux".

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



La FNADEPA appelle les établissements et services pour personnes âgées à rassembler un maximum de personnes au sein de leurs locaux. L’objectif est de réclamer une réforme de l’accompagnement du "grand âge".

Mickael Wambergue est le porte-parole de la FNADEPA en Pays de la Loire : "il y a des rapports qui ont été publiés ces dernières années qui préconisent un ratio de un pour un, un professionnel qui s'occupe d'un résident. Mais ce ne sont que des rapports, il n'y a pas d'application concrète. Nous n'avons pas les financements publics pour accompagner dans de meilleurs conditions les usagers. On fait souvent trop rapidement notre métier, de l'animation individuelle ou même juste pour échanger, discuter. Pourtant ce sont des choses très importantes et pour les résidents et pour le personnel, pour son bien-être au travail. Je rappelle que le ratio un pour un existe dans d'autres pays comme le Danemark et la Suisse".