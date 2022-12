Les Vignerons coopérateurs du Gard lancent un appel à l'aide pour faire face à la crise

La fin d'année s'annonce compliquée pour les Vignerons coopérateurs du Gard. "La crise nous impacte comme tous les Français explique Anthony Bafoil, leur président. On a un souci d'approvisionnement pour mettre nos vins en bouteilles et les conditionner. Avec une augmentation des charges impressionnantes que nous ne pouvons pas répercuter sur les prix. On a également eu un gros gel l'année derniere, on a eu le Covid, les taxes Trump et maintenant une grosse inflation. On est en grosse difficulté." Malgré une petite récolte cette année en raison de la sécheresse, les vignerons ont du mal à écouler leur vin. "La consommation est en baisse à cause de la situation économique. Tous les ménages la subissent et forcément nous aussi."

Un appel au gouvernement et à la Région

Pour faire face à cette situation, Anthony Bafoil lance un appel à l'aide pour passer ce cap. "On a déjà besoin d'une aide de l'Etat pour une distillation ciblée des vins qui ne sont pas bus parce qu'on va perdre de la valeur ajoutée sur le stock qu'on a. A la Région, on demande de mettre en place un plan de relance pour aller chercher des marchés à l'export, comme elle l'avait fait au moment du Covid. Nos produits plaisent, on n'est pas plus chers que les autres vins du monde. Il nous manque juste une paire de leviers pour passer le cap."