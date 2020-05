Deux millions d'hectolitres de vin distillés pour absorber les stocks issus du confinement

Depuis le début du confinement, les ventes de vin ont plongé et les stocks sont au plus haut. "La restauration représente en effet entre 70% à 90% de notre chiffre d'affaires explique Pierre Jauffret, le président de la fédération gardoise des Vignerons indépendants, or depuis mi mars, les bars et restaurants sont fermés et nous ne vendons presque plus rien."

Pour réduire les stocks, le gouvernement s'est dit prêt ce mardi à accompagner un plan de distillation de deux millions d’hectolitres, pour un montant de 140 millions d’euros. La profession espérait pouvoir distiller trois millions.

"C'est surtout le rosé qui sera distillé"

"Ce sont en priorité les rosés qui vont être distillés précise Pierre Jauffret. _Un vin que l'on consomme plutôt en été et qui ne peut pas se garder. Ça permettra d_'éviter que les prix ne s'envolent. Pour les autres couleurs, les vignerons espèrent obtenir une aide au stockage.

C'est toujours en discussion. On adaptera aussi notre vinification en fonction ce qui va se passer." Les vins distillés eux seront destinés à fabriquer du gel hydroalcoolique ou de l'agro carburant.

D'autres modes de commercialisation

En plus de cette distillation, les vignerons les plus en difficulté ont obtenu un report ou une annulation de leurs charges. Pour faire face, ils ont dû développer de nouveaux modes de commercialisation. "Nos caves sont restées ouvertes, mais on a vu peu de monde. On communique donc un peu mieux sur les réseaux sociaux et sur nos sites internet pour faire de la vente par correspondance. On essaie de faire en sorte que les gens re-consomment localement."