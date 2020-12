Les vignerons périgourdins ne sont pas à la fête

Habituellement, juste après les vendanges, les vignerons sont happés par la commercialisation de leurs vins. Les salons pullulent un peu partout mais cette année il n'y en a pas. C'est un véritable coup d’arrêt.

"Au mois de novembre, explique David Fourtout le patron du Clos des Verdots à Conne de Labarde, il y a le Salon des vignerons indépendants à Paris. Je devais aussi aller en Belgique. Mais tout a été annulé. C'est un gros manque à gagner".

Le Clos des Verdots, Conne de Labarde © Radio France - Xavier Dalmont

Pour les vignerons, le mois de novembre est une période clef de l'année. Celle de la commercialisation. A quelques semaines de Noel.

Moins 30% sur l'export

Dans certains domaines, les exportations sont au point mort. Exemple à Saint Méard de Gurçon, au Chateau le Raz, un domaine qui travaille avec de nombreux pays dans le monde. _"Ce n'est pas la catastrophe mais ça y ressemble_, explique Patrick Barde le vigneron du Domaine". "Sur l'export on va perdre en 30 et 40%, cela ne m’étonnerait pas".

S'ajoute à cela la fermeture des bars et restaurants. Une situation qui impacte directement les viticulteurs. "C'est un maillon de la chaîne", dit Patrick Barde, et nous sommes forcement touchés. "Au moins, nous, nous pouvons encore vendre nos produits, explique David Fourtout, mais j'ai vraiment _une grosse pensée pour eux._" Deux vignerons solidaires et très inquiets pour le monde la restauration.

Reportage Copier