Pour faire baisser la pollution lumineuse des villes de Châteauroux et Bourges, les deux maires ont décidé de travailler conjointement. Ils annoncent ce jeudi 16 septembre une politique commune d'éclairage public. Les expérimentations de l'une serviront à l'autre, et inversement.

Les villes de Châteauroux et Bourges vont travailler ensemble pour réduire leur pollution lumineuse

Diminuer la pollution lumineuse, c'est l'objectif affiché par les villes de Bourges et Châteauroux, pour préserver la biodiversité, émettre moins de gaz à effet de serre. Et aussi, pour réduire la facture d'électricité, les deux maires veulent la diviser par trois. Alors pour arriver à réduire la consommation d'électricité, les deux villes vont revoir leur éclairage public. Les maires de Châteauroux et Bourges l'ont annoncé ensemble ce jeudi 16 septembre.

C'est un travail en commun car les expérimentations lancées à Châteauroux doivent servir à Bourges et vice-versa. A Châteauroux, la technique, c'est de mettre des LED partout d'ici mi-2022. Sachant que pour l'instant, 60% des lampadaires de la ville sont équipés. Bourges va regarder de près cette expérimentation. Le maire berruyer, Yann Galut reconnaît que sa ville en est loin. Son parc est équipé de LED seulement à hauteur de 23%.

A Bourges, extinction la nuit dans les zones résidentielles

Mais Châteauroux attend aussi beaucoup des expérimentations à Bourges. Là, l'éclairage public va être complètement éteint entre minuit et 5 heures du matin dans les zones résidentielles. Une méthode testée uniquement, à l'heure actuelle, dans les zones d'activité de la ville castelroussine.

Cette expérimentation commune, c'est une première et peut-être pas la dernière. Rien de concret aujourd'hui mais les deux villes partagent leurs expériences. Le maire de Châteauroux, Gil Avérous regarde par exemple les voies vertes de Bourges, bien développées d'après lui et l'élu berruyer de son côté, compte développer la gratuité des transports, déjà en place chez sa voisine de l'Indre.

Un comité de suivi va être mis en place entre Châteauroux et Bourges pour analyser ces expérimentations au fil des mois, pour voir ce que chaque ville peut apprendre de l'autre.