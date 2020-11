Les villes de la Manche réfléchissent aux animations de Noël, malgré de grandes incertitudes

Confrontées à la crise sanitaire, les municipalités manchoises envisagent Noël dans le flou. Le programme des animations sera limité, et dépendra de l'évolution de l'épidémie et des mesures.

A quel Noël faut-il s'attendre dans les rues de nos villes cette année ? Dans la Manche, les municipalités réfléchissent au programme des animations de fin d'année, avec prudence.

A ce jour, la date de fin du reconfinement demeure fixée au 1er décembre. Aussi Coutances envisage plusieurs idées : le festival Playmobil et un Noël des associations le week-end des 5 et 6 décembre. Et puis un marché de Noël, du 12 au 24.

Pierre-Henri Debray, maire adjoint à l'événementiel, indique que "le dossier a été déposé en préfecture", pour l'organisation de ces animations. En revanche, parade, mapping (projection vidée animée) et balade aux lampions n'auront pas lieu cette année, déplore l'élu.

Cela a été rendu impossible. Ces événements ont du succès. La foule y est très présente.

Un espoir demeure pour un menu plus étoffé à Coutances si la situation s'améliore. "Nous réfléchissons à des spectacles déambulatoires, pour éviter les rassemblements grâce au mouvement."

Des villes dans l'attente

D'autres communes ne s'avancent pas autant. Cherbourg devrait statuer "mi-novembre, selon l'évolution de la situation sanitaire et les directives gouvernementales", nous confie t-on à la mairie. Le marché de Noël et la patinoire, notamment, sont en suspens.

Du côté de Granville, les projets devaient être annoncés très bientôt, mais sont remis en cause. La ville donne sa priorité à l'aide aux commerçants, mais assure travailler à des pistes pour Noël. Incertitude aussi à Avranches. A la mairie, on dit "travailler sur un plan A, plus animé, et un plan B." Les festivités commenceraient le 8 décembre.

Ce flou est également douloureux pour les commerçants. Sandrine Ruyet, présidente des Vitrines de Saint-Lô :

C'est dur de se projeter. Nous avions élaboré un programme, mais nous vivons au jour le jour. La priorité, c'est que les magasins rouvrent. Si ça ouvre tout décembre, tant mieux, si ce n'est que le 15 décembre, tant pis. Nous sommes prêts, mais il faut attendre.

Une certitude : les villes s'illumineront. Certaines ont même déjà entamé l'installation des lumières.