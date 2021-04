Seulement 18 communes provençales figurent dans le palmarès 2021 des villes où il fait bon vivre. Un classement réalisé par l'association "Villes et villages où il fait bon vivre".

Les villes et villages où il fait bon vivre : mais où est la Provence ?

Toulon figure à la 33e place du Top 500 des villes de plus de 2.000 habitants où il fait bon vivre (image d'illustration).

Blouses bleues et ronds de cuir rêvent d'Elle au travail. Elle est leur destination vacances : la Provence. Chantée pour ses paysages lavandés. Vantée pour ses beautés marines. Affectionnée pour ses excès d'accent. Et aimée d'un amour qui rend aveugle ? Peut-être bien.

La Provence est en effet la grande (quasi) absente du palmarès 2021 des "Villes et villages où il faut bon vivre". C'est bien simple, dans le Top 500 des communes de moins de 2.000 habitants, il n'y aucune cité provençale, du moins si l'on s'en tient à ces quatre départements qui correspondent à la zone de diffusion de France Bleu Provence : Hautes-Alpes, Alpes de Haute-Provence, Var et Bouches-du-Rhône.

La Provence fait (légèrement) mieux dans le Top 500 des communes de plus de 2.000 habitants. Elle place 18 villes. La mieux classée ? Toulon, 33e. Suivent :

- Hyères (51e)

- Marseille (85e)

- Aix-en-Provence (94e)

- La Seyne-sur-Mer (189e)

- Fréjus (196e)

- Gap (205e)

- La Garde (239e)

- Arles (275e)

- Digne-les-Bains (312e)

- Aubagne (359e)

- Martigues (367e)

- Briançon (408e)

- Draguignan (433e)

- Ollioules (444e)

- La Valette-du-Var (460e)

- Saint-Raphaël (464e)

- Le Pradet (491e)

Mais sur quels critères exactement l'association "Villes et villages où il fait bon vivre" se fonde pour réaliser son classement ? Ils sont nombreux. Il y en a 200. Mais quelques-uns sont vraiment déterminants : la qualité de vie, la sécurité, la quantité de transports en commun et de services publics, et l'accès à l'Internet haut débit. C'est d'ailleurs sur ce point-là que Toulon a notamment effectué une percée dans ce classement 2021, en gagnant 28 places.

Cela-dit, ces relatives absences provençales sont à relativiser dans ce palmarès 2021. "La Provence est honorablement représentée. Dix-huit villes atteignent le Top 500, sur les 34.837 communes que l'on compte dans l'Hexagone", dit Thierry Saussez, le président-fondateur de l'association "Villes et villages où il fait bon vivre".