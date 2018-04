Une trentaine de professionnels de santé et représentants d'association de lutte contre l'alcoolisme, rappellent les dangers du vin comme des autres alcools. Ils proposent dix mesures pour lutter contre ces risques. Des propositions qui ont du mal à convaincre dans le vignoble bordelais.

Le vin comme les autres alcools, représente un risque pour la santé : c'est ce que rappellent des professionnels de santé dans une tribune parue ce lundi.

L'alcool est responsable de 49.000 morts par an en France

L'alcool est la première cause de mortalité chez les jeunes de 18 à 25 ans. Pour alerter l'opinion, les médecins et représentants d'associations prosent dix mesures qui vont de l'inscription du message "l'alcool est dangereux pour la santé" sur les bouteilles, à l'interdiction de la mention "à consommer avec modération" en passant par un prix minimum à fixer pour enrayer la consommation chez les jeunes.

Les risques sont proportionnels à la quantité consommée. —Bernard BASSET, vice président de l'association nationale de prévention en alcoologie et addictologie

L'alcool est dangereux pour la santé

Par des messages simples, ces professionnels entendent rappeler l'évidence, consommer de l'alcool représente un risque pour la santé. Bernard BASSET rappelle d'ailleurs que les agences gouvernementales, santé publique france, et l'institut national du cancer, ont proposé des repères de consommation qui consistent à ne pas boire plus de 10 verres par semaine avec 2 jours sans alcool pour réduire les risques . Si on ne consommait que cette quantité , les morts seraient divisés par 10

Définir un prix minimum de vente par unité d'alcool

Parmi les autres mesures, il y a un prix plancher pour la vente d'alcool. Pour une même quantité d'alcool, il y aurait un prix au delà duquel on ne pourrait pas descendre . C'est clairement une mesure destinée à protéger les jeunes , car l'effet du prix sur la consommation est plus important chez les jeunes dont le pouvoir d'achat est en moyenne plus faible.

Le vin un alcool comme un autre ?

Le directeur de l'appellation Blaye côte de Bordeaux, ne voit pas ces mesures d'un bon oeil.

On partage le même constat, les excès d'alcool, sont nocifs pour la santé, mais on ne partage pas les mesures préconisées —Mickael ROUYER, directeur de Blaye côte de Bordeaux.