Les vins de Moselle en fête à Vic-sur-Seille

Vic-sur-Seille, qui accueille, dimanche 30 avril, la 4e fête des vins de Moselle, se transforme, pour un jour, en capitale de l’AOC mosellane. Rencontre avec les viticulteurs locaux passionnés et amoureux de leur terroir.

Ne dites pas à Patrick Weiten que Vic-sur-Seille se situe à l’écart du vignoble mosellan. "Vic-sur-Seille est sur la route des vins !" rappelle le président du Conseil Départemental de Moselle, grand défenseur des vins locaux. La cité du Saulnois, qui accueille dimanche 30 avril la 4e fête des Vins de Moselle, est même un terroir historique des vins de Lorraine, même si elle se situe géographiquement loin de la vallée de la Moselle, qui concentre l’essentiel de la production locale. Aujourd'hui, la commune ne compte plus que deux exploitants qui font revivre par leur travail minutieux la tradition viticole de la vallée.

C'était un pari un peu fou, peu de gens y croyaient - Véronique Dietrich, du domaine Dietrich-Girardot

"La commune comptait jusqu’à 200 hectares de vignes au début du XXe siècle" explique Véronique Dietrich, à la tête depuis treize ans du Domaine Dietrich-Girardot et propriétaire d’une parcelle d’un peu plus de 5 hectares, plantée des cépages traditionnels de notre région : l’incontournable auxerrois mais aussi le pinot blanc ou le pinot gris. Avec son mari et un employé, Véronique Dietrich parvient, les bonnes années, à produire jusqu’à 30.000 bouteilles par an. Originaire de Langres, à la recherche à l’époque d’une reconversion dans la viticulture, elle a installé son espace d’accueil et de dégustation dans un café-restaurant, à deux pas du Château des Evêques de Metz, l’une des curiosités de la commune, avec le Musée Georges de la Tour, ou l’Hôtel de la Monnaie. "Quand je suis arrivé ici je suis tombé amoureuse du lieu. On a vu les espaces qu’on avait, et on a décidé de poser les valises ici. C’était un pari un peu fou, peu de gens y croyaient" raconte-t-elle fièrement.

Rémi Gauthier, enfant de Vic-sur-Seille, plus jeune viticulteur de Moselle

L’ autre viticulteur de Vic-sur-Seille est, au contraire, un enfant du village. Le père de Rémi Gauthier faisait lui-même de la vigne dans la vallée. Aujourd’hui, à 26 ans, il est le plus jeune producteur de l’AOC Moselle. Après des études de sommelier et de commerce, et un passage chez son frère, viticulteur dans la Vallée du Rhône, Rémi est revenu au village en 2014 pour exploiter un peu plus de 3 hectares. Il produit pour le moment deux vins bios, à raison de 1.500 bouteilles par an, qu’il vend aux professionnels locaux. Un travail qui a déjà payé puisqu’il figure déjà dans le célèbre Guide Hachette des Vins ! Rémi Gauthier parle avec passion de son métier "J’ai de très bons retours sur mes vins, je suis convaincu de ce que je fais, de ce que je produits et je suis certain aussi que les vins de Moselle ont une grande carte à jouer. Les clients sont à la recherche de vins et d’appellations qui sortent de l’ordinaire, y a du potentiel et la notoriété commence à prendre." Ce dimanche, Rémi ouvrira son domaine aux curieux avides de découvertes. Et ils seront servis puisque le jeune viticulteur a invité auprès de lui deux brasseries artisanales du Saulnois.

Pour cette 4e fête des vins de Moselle à Vic-sur-Seille, une quarantaine d’exposants ont répondu présent, dont 17 vignerons du département, des domaines Allemands et Luxembourgeois, ainsi que des producteurs estampillés « Mangeons Mosellan ». L’accès au village est gratuit de 11h à 18h. 5 euros pour les dégustations et un verre « AOC Moselle ».