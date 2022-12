Les vins de Vinovalie sur les tables de Noël

On trinque pour Noel avec Olivier Cabirol, le directeur adjoint de la grande coopérative Vinovalie basée dans le Tarn.

Vous pouvez nous présenter la coopérative ?

Olivier Cabirol : C'est en fait une cave coopérative qui réunit quatre caves dont deux dans le Tarn, une à Rabastens, une à Saint-Sulpice, une à Fronton et une en Côte d'Olt. Voilà, on fait à peu près 20 millions de bouteilles par an et nous avons 400 producteurs chez nous.

Et parmi vos mastodontes on peut citer le Tarani ?

Alors, effectivement, Tarani est notre plus grosse marque. La deuxième marque très connue qui fournit beaucoup de volumes, c'est le Rosé-Piscine et après évidemment nos marques fortes dans tout le pays, soit Fronton, Gaillac ou Cahors.

Est-ce qu'on boit encore du vin à Noël ?

Oui, oui, oui, ça fait partie encore des moments forts de consommation de vin à table. C'est vrai que l'on parle souvent de moins consommer assis, mais Noël fait quand même partie, encore heureusement, de ces périodes là où les gens s'assoient et consomme du vin à table.

Même le rouge, parce qu'on sait que le rouge est en perte de vitesse ?

Alors le rouge est en perte de vitesse, on ne va pas se mentir. En revanche, à nous de trouver des solutions. Moi, j'ai inventé des marques qui s'appellent Terre Métissée, par exemple, ou on essaie de rendre des rouges plus accessibles aux consommateurs.

Ce qui a le vent en poupe aussi pour ces fêtes : ce sont les pétillants, les vins effervescents.

On va avoir des blancs perlés. On aura aussi les méthodes effervescentes. Il y en a beaucoup qui le boivent en dessert. Mais moi, je le recommande plutôt en apéritif, parce que c'est là où c'est le plus intéressant, où on a le palais encore complètement prêt pour déguster ce genre de vin.

Pour finir, est ce que vous avez quelque chose à nous faire découvrir ? Un vrai conseil de fête ?

Vous avez un nouveau vin qui s'appelle chez nous La Belle Equipe. C'est un métissage de nos quatre caves. En rosé, vous avez le Tarani, évidemment. Et en vin blanc, je resterai sur un blanc perlé.