Les violences aux personnes encore en hausse dans le Loiret

Loiret, France

Pour la 2ème année de suite, le bilan annuel de la délinquance dans le Loiret fait état d'une augmentation significative des AVIP, les atteintes volontaires à l'intégrité physique. Sur les zones police d'Orléans et Montargis, elles sont en hausse de 2,4% et sur la zone gendarmerie, elles ont aussi augmenté de 10,5%. Il s'agit la plupart du temps de violences dites " gratuites".

Un phénomène très marqué dans le Loiret

" Si on compare à d'autres départements de taille similaire, ce phénomène des violences non crapuleuses est particulièrement sensible dans le Loiret " explique le Préfet du Loiret , Jean Marc Falcone. C'est en effet la 2ème année de hausse consécutive. Alors, comment l'expliquer ?

Pour les responsables locaux de la police et de la gendarmerie, il y a derrière ces chiffres plusieurs réalités. "On sent globalement une certaine nervosité chez nos compatriotes et une querelle de voisinage peut vite tourner à l'affrontement physique" précise le Général Pascal Segura, commandant du Groupement de Gendarmerie du Loiret. " Ca peut aussi être des bagarres pour une place de parking..ou des choses encore plus futiles". Du côté de la police, on explique aussi ces violences par l'importance des trafics de drogue sur le département et les règlements de compte qui s'opèrent parfois entre dealers. " Mais, il faudrait faire une analyse sociologique sans doute plus poussée" insiste le Préfet.

La libération de la parole depuis l'affaire Weinstein

Parmi les violences physiques recensées dans le Loiret, il y a aussi les violences intra-familiales et là, il y a eu " un effet affaire Weinstein" explique le Commandant Ségura. _" On a effectivement constaté une libération de la parole des femmes qui ont osé venir porté plainte y compris dans des villes moyennes et en campagne". _Dans la plupart des cas, les faits dénoncés sont antérieurement à l'affaire "Harvey Weinstein" qui avait éclatée à la fin de l'année 2017.