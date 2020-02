"Les violences conjugales explosent" Véronique Tomas, la déléguée régionale au droit des femmes

Le Mans, France

Les chiffres sur les violences conjugales explosent en pays de la Loire. Selon Véronique Tomas, la déléguée régionale au droit des femmes, il y a eu plus de 35% de demandes, rien que sur le numéro d'appel d'urgence, le 3919 l'année dernière.

9834 femmes ont été accueillis l'année dernière par une association dans la région. Et les forces de l'ordre ont constaté plus de 7.300 faits.

La Sarthe mauvais élève

La Sarthe pèse 22.5% des actes de violences alors que le département représente 15% de la population" souligne Véronique Tomas, la déléguée régionale au droit des femmes. Ça veut dire que les femmes vont nettement plus vers les associations et la police et la gendarmerie. 2236 faits ont été enregistrés sur le département en 2019. C'est sans doute un effet du protocole départemental mis en place par le préfet et le procureur. Sur les profils, c'est vraiment très large, puisque en fait, les violences ne sont pas cantonnées à un secteur professionnel. Et ça touche aussi tous les âges. Et les enfants sont très marqués parce que dans 80% des cas, les femmes ont des enfants".

Véronique Tomas, la déléguée régionale au droit des femmes. - @véroniquetomas

Ça va mieux pour l'accueil dans les commissariats

L'année, dernière, l'association départementale solidarité femmes avait dénoncé les difficultés pour porter plainte des femmes notamment au commissariat. Pour Véronique Tomas, la déléguée régionale au droit des femmes : "ça va mieux. En fait, les chiffres parlent d'eux-même car on a une très forte augmentation du nombre de plaintes au commissariat et en brigades de gendarmerie. Ça veut dire que l'on a une amélioration de la qualité de l'accueil. Cependant, il peut y avoir des difficultés. À ce titre, il y a un audit qui est en cours au près de 400 commissariats et brigades en France et au près de 500 femmes victimes de violences. Il y a aussi une grille d'évaluation des dangers qui a été mise en place dans le cadre du Grenelle des violences conjugales. 23 questions sont systématiquement posées aux femmes qui viennent déposer plainte. Cette grille permet d'évaluer la gravité des faits et des dangers et c'est transmis systématiquement à l'autorité judiciaire".

Un plan de formation

"Il y a un grand plan de formation actuellement déployé pour les forces de l'ordre" rajoute Véronique Tomas, la déléguée régionale au droit des femmes. "En 2019, par exemple, c'est 4.000 personnes qui ont été formées sur les violences faites aux femmes, et c'est 300 policiers et gendarmes qui ont été formés sur notre région. Aujourd'hui ça va être une obligation, auparavant, c'était les Vif, les référents violences intra-familial. Mais, aujourd'hui, on voit bien la nécessité de former l'ensemble des acteurs et des professionnels. La parole des femmes se libère, et l'accueil de la parole des femmes s'améliore aussi".

