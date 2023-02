Les violences et la délinquance en hausse dans la Marne et les Ardennes

+14 %. C'est l'augmentation des coups et blessures volontaires en France en 2022. Une donnée dévoilée par le service statistiques du ministère de l'Intérieur , mardi 31 janvier.

Cette augmentation est d'autant plus importante dans nos deux départements : +27,1 % dans les Ardennes (1 625 crimes et délits en 2022 contre 1 279 en 2021) et + 21,2% dans la Marne (3 436 l'année dernière contre 2 836 en 2021).

Hausse des violences intra-familiales

En termes de coups et blessures volontaires, les violences intra-familiales sont en nette augmentation : +15,4 % dans les Ardennes et +23,5 % dans la Marne. De même que les violences sexuelles : +5,8 % dans les Ardennes et +16,1 % dans la Marne ; soit cinq points de plus qu'au niveau national.

Les vols de véhicules sont également en hausse, de 18,3 % dans les Ardennes et de 25,5 % dans la Marne. Tout comme les cambriolages de logement, avec une augmentation bien plus élevée dans la Marne (+22,5 %) que dans les Ardennes (+4,5 %).

"Ces hausses poursuivent celles observées avant la crise sanitaire pour les homicides, les coups et blessures volontaires, les violences sexuelles et les escroqueries enregistrés par la police et la gendarmerie", précise le service statistiques du ministère dans un communiqué.