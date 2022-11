Les violences faites aux femmes augmentent dans la Vienne

1329 : c'est le nombre de victimes de violences intrafamiliales dans la Vienne entre janvier et septembre 2022. Une tendance à la hausse, puisqu'en 2021, le chiffre était de 1141. Dans une conférence de presse ce jeudi 24 novembre, la préfecture et ses partenaires ont dressé un état des lieux des violences et des dispositifs mis en place pour y répondre.

ⓘ Publicité

Si le nombre de victimes de violences intrafamiliales et de violences conjugales a augmenté, c'est parce que la parole des femmes s'est libérée, et qu'elles osent un peu plus déposer plainte. Le constat a notamment été dressé par la gendarmerie de la Vienne, qui a vu une baisse de 30% de ses interventions pour ce type de violences, mais une hausse des plaintes et des affaires signalées. Une augmentation confirmée par la justice, puisque le nombre d'affaires dites "poursuivables" est passé à 366 sur la période de janvier-octobre 2022, contre 333 sur la même période en 2021.

Pour répondre à cette hausse, la justice a diversifié ses outils. Aujourd'hui, dans la Vienne, 26 ordonnances de protections, 29 téléphones graves dangers (sur 42 disponibles) et 9 dispositifs de bracelet antirapprochement sont actifs.

Le CHU ouvre une unité dédiée aux femmes victimes

Au CHU de Poitiers, l'Unité Médico-Judiciaire accueille en moyenne 1800 victimes par an, dont 30 à 40% de violences intrafamiliales. En janvier 2023, une unité spécifiques va ouvrir, pour accueillir les femmes victimes de violences : la "Maison de Freyja". L'accueil permettra d'établir les besoins de la victime et d'y répondre, en terme de santé, de suivi psychologique et psycho traumatique, et social. Toute femme victime pourra s'y rendre, qu'elle ait ou non porté plainte, et se verra accompagnée vers un dépôt de plainte si elle le souhaite.