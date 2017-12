Le numéro vert dédié aux victimes, enregistre désormais environ 300 appels par an, signe que la parole se libère, et que le travail des associations porte ses fruits. Lutter contre ces violences et leurs causes c'était le but d'une heure d'échanges, ce jeudi à la préfecture de Corse.

Corse, France

Une vingtaine de participants étaient présents, de la société civile, des associations mais aussi des acteurs de la justice, ont partagé leurs expériences et points de vue.

La voix des hommes

L'annonce a créé un début de polémique sur les réseaux sociaux, car seuls des hommes ont été conviés. Cela dit, chacun à leur niveau, ils participent à lutter contre les violences faites aux femmes. Pourtant, l'organisateur est une organisatrice, Marie-Ange Arnaud Susini, déléguée régionale aux droits des femmes.

« Le droit des femmes c’est aussi une affaire d’hommes. Je trouvais qu’en Corse c’était aussi très bien de le montrer. Il y a eu une grande évolution dans notre région, il y a encore quelques années lorsque je parcourais les collèges et les lycées, les garçons étaient toujours en retrait. L’année dernière ou il y a deux ans je me suis rendue, finalement que c’était les jeunes garçons qui prenaient la parole sur les violences faites aux femmes, j’ai trouvé que c’était quand même une évolution notable et c’est pour cela que cette année j’ai pensé qu’il était très bon de faire entendre leur parole. Ils n’ont pas été choisi au hasard, ils étaient de tout milieu, de toute profession, c’est ça que je voulais. »

La réalité des acteurs sur le terrain

La FALEP reçoit chaque année une soixantaine de femmes victimes de ses violences, et en accueille même en urgence, dans son centre d'hébergement quartier Pietralba à Ajaccio où travaille Jean-Jérôme Tavera, pour autant il explique que ces femmes ont parfois du mal à rompre avec leur bourreau. « Ces femmes peuvent retourner chez l’ancien conjoint parce qu’évidemment il y a des contextes, quelques fois elles préfèrent subir que rompre définitivement, c’est des contextes notamment économiques. »

La Falep est membre de la Coordination de Lutte Contre l'exclusion, la CLE, collectif qui regroupe les acteurs de lutte contre la pauvreté et la précarité notamment.

Son président François Pernin voit dans ces violences la marque d'une certaine pauvreté. « La pauvreté elle est matérielle, culturelle et morale et la violence faite aux femmes en fait partie. D'abord par celui qui commet la violence, d’une pauvreté intellectuelle et spirituelle majeure, c’est quand même lui l’auteur qu’il faudra traiter et pas seulement condamner, et puis ces femmes qui à cause certainement de la façon dont jusqu’à maintenant on a traité le problème, s’enferment sur elles-mêmes sans se plaindre dans un phénomène qu’on connait bien dans d’autres cas, qui est l’auto exclusion, et c’est ce cercle infernal qu’on est appelé à briser qui fait partie de cette précarité dont on s’occupe et qu’on essaie de porter au niveau politique pour qu’elle soit mieux traitée. »

Acteur fondamental, l'éducation nationale.

Le proviseur du lycée Fesch, incite ses élèves à ne pas hésiter. « La première chose c’est en parler bien sûr, mais à un adulte, un conseiller principal d’éducation… » Une parole qui se libère, en Corse, mais les structures viennent parfois à manquer, notamment dans le rural.

Une parole qui se libère

La parole se libère à en croire les acteurs de terrain, cependant, en terme de justice, il reste difficile d'aboutir. Le chemin jusqu'au poste de police est parfois long, pour les femmes battues, ou victimes de violences psychologiques. Certaines fois, après avoir déposé plainte, certaines reviennent sur leur décision.

Au commissariat d'Ajaccio pourtant, les signalements seraient quotidiens, selon le Commandant Jean-Jacques Rocca, chef d'État-major de la DDSP de Corse-du-Sud. « Les enquêteurs ont été formés aujourd’hui, pour dès qu’un fait semble caractérisé, diriger cette personne qui ne désire pas déposer plainte vers un service spécialisé qui lui est plus à même de l’amener à déposer plainte. »

Ce service c'est la CORSAVEM, association d'aide aux victimes et de médiation pénale, composée de juristes et de psychologues. Les mains courantes aboutissement rarement à l'ouverture d'une enquête, et c'est cette association qui évalue cette possibilité. Les signalements auprès des forces de l'ordre sont en hausse en Corse.

Le procureur de la République d'Ajaccio, Éric Bouillard, estime que des progrès restent à faire. « Le nombre de violence conjugale en Corse est relativement faible par rapport à la densité de population et au regard de ce qu’on peut avoir sur l’ensemble du territoire. Avec des inégalités territoriales qui sont notables, effectivement cela démontre que dans certains domaines _la présence de l’Etat et des associations fonctionne très bien sur Porto-Vecchio, plutôt bien sur Ajaccio, mais la zone rurale est effectivement démunie_. »

Le 0800 400 235 numéro vert régional pour signaler des violences, enregistre environ 300 appels par an.