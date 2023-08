Les violences intrafamiliales, "priorité" du nouveau patron des gendarmes de la Somme

Un nouveau visage se trouve désormais à la tête des gendarmes samariens. Le Colonel Marc Jankowski a pris le commandement du groupement de gendarmerie départementale de la Somme le 1er août. À la tête d'environ 700 militaires sur le département, il dresse un premier constat de son nouveau territoire.

"Nous avons plusieurs domaines d'action spécifiques pour la gendarmerie", souligne le Colonel Marc Jankowski, passé notamment par la direction générale de la gendarmerie, à Paris, ou encore par la Compagnie de Colmar. D'abord sur la côté picarde, qui voit arriver de nombreux touristes l'été et où la présence des forces de sécurité est renforcée durant la saison estivale, "avec un poste à cheval et des effectifs dédiés à Fort-Mahon et Cayeux-sur-Mer, qui permettent d'être plus proche de la population. Nous avons également sur ce secteur du Marquenterre et cette magnifique baie de Somme une mission qui est propre à la préservation de l'environnement, et puis une mission, sur ce même littoral, de prévenir le départ en mer de migrants qui s'exposeraient à une traversée périlleuse et dangereuse."

Les violences intrafamiliales, une priorité

Si la côte est sous vigilance l'été venu, les gendarmes de la Somme sont aussi confrontés toute l'année aux violences intrafamiliales. Alors que la Somme a connu plusieurs féminicides depuis le début de l'année, et que les violences conjugales ou sur les enfants sont au cœur de nombreux procès toutes les semaines au tribunal d'Amiens, le nouveau patron des gendarmes samariens l'assure, il fera de la lutte contre ces violences une priorité. "C'est un phénomène qui est assez prégnant dans la Somme, qui est sensible, qui traverse l'ensemble du territoire et qui fait que nous sommes en effet particulièrement confrontés à ces faits", analyse le Colonel Marc Jankowski.

"Ces faits nécessitent une réponse qui implique de savoir recueillir de manière la plus adaptée, le plus rapidement possible, la parole des victimes, de pouvoir procéder, sous l'égide du parquet, à des placements en garde à vue et à pouvoir donc empêcher la réitération des actes. Et puis, en partenariat avec les services de la justice, de la préfecture et également les associatifs qui nous aident beaucoup, il faut trouver des solutions pour éloigner les victimes des agresseurs et pouvoir empêcher la réitération de nouvelles violences et donc réduire au maximum le risque de survenance d'un drame", poursuit le commandant de groupement.