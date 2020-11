Les visites immobilières reprennent avec contraintes sanitaires drastiques dans la Vienne

Les visites immobilières ont repris ce samedi 28 novembre. Les normes sanitaires sont très strictes pour éviter la propagation du coronavirus. Il y a une visite par maison et par demi-journée et uniquement pour l'achat de résidence principale. Un moindre mal pour les acheteurs et agents immobiliers.

Les agents immobiliers peuvent de nouveaux faire des visites dans les maisons et appartements à vendre depuis l'allégement du confinement ce samedi 28 novembre. Ils doivent respecter des règles sanitaires très strictes pour éviter la propagation du coronavirus. Avant même que la visite ne commence, l'agent immobilier doit aérer pendant un quart d'heure la maison, afficher les gestes barrières, mais aussi proposer un masque et du gel hydroalcoolique aux acquéreurs. Un protocole nécessaire selon les vendeurs, mais aussi les potentiels acheteurs.

Des visites en 30 minutes maximum

"C'est indispensable. On a déjà la chance qu'on puisse visiter à nouveau les maisons, donc il faut s'estimer heureux", assure Gilles Thinon, le directeur de l'agence Century 21 de Poitiers. Pour lui, c'est aussi un geste solidaire avec la situation sanitaire dans toute la France. Quand des acquéreurs arrivent, il préfère prendre le temps de tout mettre en place. La visite dure au maximum 30 minutes. En théorie, une seule personne peut la suivre avec l'agent. Gilles Thinon choisit lui de laisser les couples visiter ensemble et faire le point après, à l'extérieur.

Rasgar et Ivy viennent visiter une maison. Ils apprécient beaucoup plus une visite physique qu'une visite en vidéo. "Ce n'était pas du tout gérable comme ça", explique Ivy. En vidéo, on voit moins les espaces et les détails dans une demeure. Elle reste déçue de ne pas être avec l'agent immobilier pour poser toutes les questions qu'elle a. "Mieux vaut ça que rien", philosophe-t-elle. Si les propriétaires vivent dans le bien, Gilles Thinon leur conseille de partir se balader pendant en attendant.