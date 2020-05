Les visites reprennent dans les Ehpad de Moselle à l'occasion du déconfinement

Le sourire de Nicole se devine sous son masque. Ce samedi matin, à l'Ehpad "Les Chênes" de Créhange, elle rend visite à sa maman Stéphanie, bientôt 92 ans, résidente ici depuis 2 ans et demi. Cette maison de retraite, comme toutes les autres en Moselle, a dû faire face à la crise du coronavirus. Fort heureusement, aucun des 55 pensionnaires de l'établissement n'a perdu la vie à cause de la maladie. Et désormais, les visites des proches en face à face ont pu reprendre.

De grosses mesures de protection

Les deux mois de confinement qui viennent de s'écouler n'ont pas été facile à vivre pour Nicole. Même si elle téléphonait à sa maman tous les deux jours, "pour prendre des nouvelles, ou lui dire ce que je fais", rien ne vaut la présence physique. "Bien sûr que je suis contente de la revoir en vrai, il n'y a pas de câlin ni de contact, mais c'était une période compliquée." Désormais, les visites n'ont plus rien à voir avec ce qui se faisait il y a encore quelques mois.

La directrice de l'établissement Rafika Medjaoui a dû s'adapter. Les bonnes distances sont largement respectées grâce à de grandes tables, et le masque est obligatoire. Les salariés sont également régulièrement testés, "parce que eux aussi ont des proches". Résultat : "je suis contente, mais j'attends de pouvoir revoir tout le monde à la maison", confie Stéphanie.

Une tente d'accueil

Pour essayer de rendre ces visites si particulières le moins pénible possible, un aménagement de taille a été fait à Créhange. C'est dans une tente en extérieur que les résidents recevaient leurs familles. Dans des tables fleuries entourées de messages envoyés par des proches. Un dispositif qui a fait ses preuves, mais qui est pour l'heure suspendu après une série de tests révélant une vingtaine de cas asymptomatiques parmi les pensionnaires. La tente devrait de nouveau être accessible ce mercredi 3 juin, à l'issue des 14 jours de reconfinement dû à ces résultats.