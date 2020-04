Les visites reprennent dans les Ehpad du CHi Mont-de-Marsan - Pays des Sources

Les visites ont repris dans les Ehpad depuis le début de la semaine. Pour ceux qui sont gérés par le Centre Hospitalier intercommunal de Mont-de-Marsan et du Pays des Sources.

Sur les sites de Lesbazeilles, des Rives du Midou et de Morcenx, la configuration des locaux permet d’organiser des visites en extérieur dans les jardins ou en ouvrant les baies vitrées avec les visiteurs restants dehors.

Sur le site de Nouvielle, l’Ehpad étant située au 3e étage, l’espace de vie du rez-de-jardin va servir d’espace rencontre résidents / familles.

Un planning de visites

Ces visites se dérouleront dans le cadre d’un planning et d’une organisation définis avec deux visiteurs maximum par visite, une fois par semaine en privilégiant la semaine aux week-end et dans le respect des gestes barrières : pas de contacts physiques, distanciation, rencontre avec masques pour les familles et résidents, lavages des mains avant et après.

Un courrier indiquant les conditions de fonctionnement a été adressé à chaque famille ou proche. Le respect de cette organisation est primordial, car une mobilisation importante des professionnels pour accompagner les résidents en visite depuis leur chambre est nécessaire.

Au quotidien, si les repas sont maintenus en chambre, les équipes continuent de faire tout leur possible pour limiter les effets du confinement en maintenant des activités adaptées aux recommandations, en utilisant les tablettes pour maintenir le lien familial ou en organisant des promenades, des animations en interne ou sur les espaces extérieurs. Par ailleurs, un accompagnement et un suivi sont notamment effectués par les psychologues des structures.

A ce jour, dans ces structures accueillant des personnes particulièrement à risque, aucun cas de COVID positif n’est à déclarer que ce soit parmi les personnels ou les résidents.