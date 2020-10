Les visites suspendues jusqu'à nouvel ordre à l'hôpital d'Aix-les-Bains

Il n'est désormais plus possible de rendre visite à un patient hospitalisé à l'hôpital d'Aix-les-Bains. Elles sont suspendues jusqu'à nouvel ordre à cause de la situation sanitaire. Les établissements Grand Port et Reine Hortense sont concernés. Ils font partis du Centre Hospitalier Métropole Savoie. Depuis mercredi, les visites sont également interdites dans certains Ehpad du CHMS.

à lire aussi Coronavirus : 58 cas positifs dans des services hospitaliers et ehpad d'Aix-les-Bains