Les visiteurs de prison dénoncent la politique carcérale du gouvernement, magistrats et avocats mobilisés

Philippe Leconte responsable à Toulouse et en région Occitanie de l'association des visiteurs de prison était l'invité de France Bleu Occitanie ce mardi matin. Avec lui on parle de la situation à la maison d'arrêt de Seysses, l'une des plus surpeuplées de France près de Toulouse.

Les conditions de détention à Seysses se sont-elles améliorées ?

Le problème est systémique, il n'y pas d'accalmie conjoncturelle, la mobilisation des surveillants et des magistrats montre que c'est toute la chaîne pénale qui pose de réelles difficultés.

Rats, matelas à terre, cafards, le conseil d'état dit que la plupart des mesures ordonnées à Seysses ont été exécutées pourtant

L'amélioration est perceptible oui, mais nous pensons qu'elle joue à la marge. Le problème de fond est le choix de politique carcérale, l'enferment privilégié sur l'accompagnement hors les murs.

1000 détenus pour 600 places à Seysses, ils n'ont aucune intimité ?

Ma dernière visite à Seysses c'était en pleine canicule, les températures dans les cellules montaient jusqu'à 48 degrés !

Le problème c'est la courbe de la population carcérale, on remplit les prisons au fur et à mesure qu'on les construit.

Les détenus sont-ils correctement accompagnés ?

Sur la France, un conseiller pénitentiaire gère en moyenne 50 à 100 dossiers, en Allemagne c'est deux fois moins. Accompagner pour une réinsertion cela demande du temps, les équipes font ce qu'elles peuvent mais elle sont débordées.

Vous cherchez des bénévoles pour devenir visiteur de prison ?

Pendant le confinement on a eu des bénévoles qui se sont présentés et qui sont restés, on est devant une situation singulière. Pour devenir visiteur il faut suivre un protocole d'au moins six mois, avec une enquête de moralité, une rencontre avec le SPIP (service pénitentiaire d'insertion et de probation ndlr_)_, il faut de la patience avant d'être en action d'accompagnement.

Une soirée débat est organisée ce mardi soir 22 novembre à 20h à la salle du Sénéchal, 17 rue de Rémusat à Toulouse, sur la thématique "Surpopulation carcérale, quelles solutions ?"

Et jeudi soir : à 20h au cinéma Utopia à Tournefeuille , séance unique du documentaire "Des hommes" suivie d’un débat animé par un membre du GLCP (Groupe Local de Concertation Prison de Toulouse) sur le thème des Journées Nationales Prison 2022 : "Pauvreté dedans, pauvreté dehors". Sans réservation.