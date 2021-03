Les visiteurs de prison recrutent des bénévoles dans le Loiret

Et si vous deveniez visiteur de prison ? C'est le moment de vous lancer ! Depuis le début de la pandémie de Covid-19, les visites sont moins nombreuses dans les prisons. Dans le Loiret, des bénévoles sont recherchés pour aller rendre visite aux détenus dans le centre pénitentiaire d'Orléans-Saran et dans le centre de semi-liberté de Montargis.

"On est d'abord une grande oreille"

"Pendant une heure ou deux on discute de tout et de rien et bien souvent de tout" indique en souriant Jean-Paul Blanc, visiteur à Montargis depuis quatre ans. "On écoute beaucoup plus que l'on ne parle" poursuit Sonia Poulain, bénévole à Orléans depuis huit ans. "On est d'abord une grande oreille."

Conditions

Pour devenir visiteuse ou visiteur, il faut être âgé de 21 ans minimum, ne pas avoir de casier judiciaire et avoir un peu de temps car les visites sont hebdomadaires. "Cette disponibilité est importante, on ne peut pas y aller seulement quand on a le temps" explique Sonia Poulain. "Il faut surtout avoir une profonde motivation pour cette mission."

Une quinzaine de bénévoles recherchée

Actuellement on compte une quinzaine de bénévoles dans le département, un chiffre qui pourrait largement être doublé car il y a un réel besoin "d'être écoutés" pour les détenus. Pour postuler, il faut contacter l'Association nationale des visiteurs de prison ou écrire aux correspondants loirétains à l'adresse suivante : visiteurs.accompagnants45@gmail.com

Les visiteurs lancent également un autre projet intitulé "Hors les Murs". Ici, il s'agit d'accompagner les détenus à leur sortie de prison pour les aider dans leurs démarches administratives, sociales, linguistiques ou leur réinsertion. Les rencontres se font en extérieur et elles sont encadrées par l'association ainsi que les services administratifs pénitentiaires.