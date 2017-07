Les viticulteurs Bourguignons incités à mieux utiliser les produits phytosanitaires, une charte vient d'être signée

Les viticulteurs Bourguignons s'engagent pour "la maîtrise de l'usage des produits phytosanitaires"! Une charte en ce sens a été signée ce mardi lors de l'assemblée générale du Bureau Interprofessionnel des Vins de Bourgogne (BIVB) au Palais des Congrès de Beaune.

Ce texte, baptisé "Engager nos terroirs dans nos territoires" est le fruit d'un travail commun de l'interprofession et de la Confédération des Appellations et des Vignerons de Bourgogne (CAVB) entamé à l'automne 2016*. L'un des objectifs c'est de rétablir le dialogue avec certains riverains des vignes en mettant en place une série d'actions visant à préserver la santé de ces derniers mais aussi celles des viticulteurs. Pas d'objectifs chiffrés, mais plutôt des conseils de bons sens: pour réduire l'usage de ces produits toxiques. Il est par exemple recommandé de traiter les vignes lorsque les températures, l'hygrométrie, le vent, la pluie le permettent.

Utiliser si possible les produits non CMR -Cancérogène / Mutagène / Reprotoxique

On rappelle aussi qu'il est interdit de pulvériser si le vent dépasse les 19 km/h. Ou bien encore, on encourage les viticulteurs à vérifier sur les parcelles si un traitement envisagé se justifie. On les poussent enfin à chosir la méthode de lutte la mieux adaptée en étant vigilant sur les étiquettes! Les viticulteurs sont par exemple incités à choIsir "les produits non CMR -Cancérogène / Mutagène / Reprotoxique" quand c'est possible!

Un plan qui ne paraît pas très ambitieux

Un plan qui ne semble pas très ambitieux au regard des objectifs que ce sont fixés les viticulteurs Bordelais de carrémenet bannir définitivement les produits phytosanitaires d'ici à 2020! Claude Chevalier, président du BIVB: "je veux pas critiquer Bordeaux mais ce n'est pas quelque chose qu'on se sentait capables de tenir, en revanche ce dont on a besoin dans un monde qui change, c'est d'avoir un dialogue avec les gens, on a aussi besoin que certains viticulteurs changent leurs habitudes (...) et on veut que des dialogues s'instaurent".

Claude Chevalier, président délégué du Bureau Interprofessionnel des Vins de Bourgogne © Radio France - Thomas Nougaillon

Du matériel d'épandage plus performant pour éviter les dérives

Ce plan est-il une nouvelle usine à gaz? Non! Répond Jean-Hugues Goisot, viticulteur à Saint-Bris-Le Vineux dans l'Yonne et également président de la Commission Technique au sein de la CAVB. "Cela ne va pas être une usine à gaz parce que derrière il y a tout un plan d'action qui est décliné avec des dates bien précises. On va mettre en place un comité de pilotage pour voir si on respecte bien ce timing sur le non désherbage d'automne, sur le type d'appareils utilisés près des lieux d'habitation (...) Don va avoir du matériel encore plus performant, plus pointu pour vraiment n'avoir aucune dérive lorsqu'il y a application de produits phytosanitaires".

Jean-Hugues Goisot président de la Commission Technique au sein de la CAVB © Radio France - Thomas Nougaillon

Des objectifs sur 5 ans

"Une première phase d'un an est mise en place pour tester le réalisme des propositions" de ce plan d'actions rappelle le BIVB dans un communiqué. Plan d'actions qui doit déboucher sur un plan sur 5 ans. Objectifs en 2022 pour les Vins de Bourgogne: financer des projets de Recherche et Développement pour réduire l'utilisation des produits phytosanitaires ou bien parvenir à remplacer le matériel de pulvérisation pour assurer une meilleure efficacité.

100 000 euros abondés par le BIVB

Le BIVB a voté un budget de 100 000 euros sur l'exercice 2017/2018 pour la mise en place d'actions concrètes. Une somme qui pourra être réévaluée si besoin. En Bourgogne on compte 3 500 viticulteurs, ils sont 1 300 en Côte-d'Or.

*Cette charte est le fruit d'un travail entamé à l'automne 2016 après un échange avec la Direction Régionale de l'Alimentation, l'Agriculture et la Forêt (DRAAF) en lien avec les Chambres d'Agriculture, la Mutualité Sociale Agricole (MSA) et le réseau Atmosf'Air Bourgogne. La signature, ce mardi, s'est d'ailleurs faite en présence de la préfète de région, Christiane Barret.