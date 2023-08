Les viticulteurs inquiets au lancement des vendanges, les cuves sont déjà pleines dans l'Hérault

Coup d'envoi en cette mi-août du gros des vendanges dans l'Hérault. En commençant par les vins blancs et les rosés. La récolte devrait être de bonne qualité, un peu moins quantitative que l'année dernière en raison de la sécheresse qui touche le département. Mais ce n'est pas pour déplaire aux viticulteurs, car le principal problème cet été va être le stockage.

"Beaucoup de cuves et de caves sont encore pleines du vin de l'an dernier (2022, ndlr)", explique Fabien Castelbou, président du comité Hérault des vignerons coopérateurs d'Occitanie. En cause, une baisse de la consommation, tant en France qu'à l'étranger, qui s'explique en grande partie par l'inflation. Les viticulteurs font donc appel aux distilleries pour se débarrasser du surstock. Problème, elles ont pris du retard. "Il y a eu des problèmes administratifs au début, et puis là au vu du volume à distiller ça prend forcément du temps. On n'aura pas fini avant septembre voire octobre", précise Fabien Castelbou.

Vers un arrachage temporaire de certaines parcelles ?

En attendant, pas de place pour la nouvelle récolte. Pour faire face au problème, les viticulteurs moins touchés vont louer leurs cuves à leurs collègues qui en ont besoin. "Ça dépanne, mais ça rajoute des frais de location mais aussi de transports. Tout euro dépensé en plus est préjudiciable pour la rémunération de nos viticulteurs", s'inquiète Fabien Castelbou.

Alors plusieurs caves coopératives, dont les vignerons coopérateurs d'Occitanie, plaident pour un arrachage temporaire de certaines vignes. "Il faudrait arracher quelques surfaces et les garder sans cultiver pendant 3 à 6 ans. Ça permettrait de maîtriser la production, tout en travaillant sur les sols parce que nous aurons l'obligation de les rendre plus résistants à la sécheresse. Pourquoi pas en profiter pour monter le taux de matière organique ?"

Cette solution viserait aussi à changer les cépages, pour en choisir des nouveaux adaptés aux changements de consommation des gens et qui sont tolérants aux maladies pour réduire la dépendance aux pesticides. En somme, répondre à tous les défis, à court et plus long terme.

