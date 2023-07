Les viticulteurs vent debout contre la suppression du label "Sud de France" sur les bouteilles de vin

C'est en 2006 que le label "Sud de France" est lancé par Georges Frêche, le président de l'ex Région Languedoc-Roussillon. Une marque ombrelle destinée à identifier à l'export les produits régionaux, notamment les vins AOP et IGP. "L'idée était de dire, il faut qu'on se fédère pour être plus fort rappelle Denis Verdier, le président de la fédération des vins IGP du Gard. La viticulture, c'est beaucoup de petites et moyennes entreprises. Elles sont condamnées à exporter parce que le marché national est limité. L'idée, c'était d'avoir une marque ombrelle qui permette à nos appellations, les IGP Pont-du-Gard, Cévennes, Costières de Nîmes ou autres d'être plus fort à l'étranger. Parce qu'en Chine, aux Etats-Unis, "Sud de France", ca parle plus qu'une IGP locale. Il y a eu un développement important des vins de cépage notamment, à l'exportation, grâce à cette marque ombrelle qui était un moyen de mieux faire connaître la localisation de notre production."

"Supprimer le label "Sud de France" est une erreur stratégique"

Denis Verdier regrette qu'aucune concertation n'ait eu lieu avant que cette décision ne soit prise et annoncée il y a quelques jours par le préfet de Région." Le ministre de l'agriculture écoute son administration. Ca parait sidérant. On utilise cette marque depuis 2006 et subitement, l'administration régionale monte au créneau parce qu'elle estime qu'elle n'est pas réglementaire sur le plan européen. Dans la période difficile que l'on vit au plan du marché, c'est pour nous une erreur stratégique de préférer la bureaucratie aux réalités commerciales et à l'export. On est en effet sur une baisse globale de la consommation du vin rouge en France, ce qui veut dire que pour se maintenir et se développer, la viticulture française est obligée d'exporter."

La riposte de la Région Occitanie

Pour expliquer la suppression de ce label, le ministère de l'agriculture met en avant un problème de réglementation. "On nous dit que c'est interdit explique René Moréno, conseiller régional d'Occitanie délégué à la viticulture, mais personne n'est capable de nous fournir un texte. Donc tout ce qui est interdit mais n'est pas justifié, peut être certainement autorisé." Pas question donc pour la Région de baisser les bras, d'autant qu'elle a énormément investi dans cette marque." On ne va pas se laisser faire face à une décision qui est plus bureaucratique que réglementaire poursuit l'élu. Si on ne peut pas utiliser cette marque ombrelle sur l'étiquetage, on va étudier avec la profession, un visuel qui identifie ou qui situe la Région Occitanie, premier vignoble mondial." En attendant, les viticulteurs peuvent continuer à utiliser la signature "Sud de France" jusqu'au millésime 2025.