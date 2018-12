Les vœux des "gilets jaunes" landais pour 2019

Mont-de-Marsan, France

Ils sont pour la plupart sur les ronds-points du département depuis le 17 novembre. Malgré un affaiblissement du mouvement pendant les fêtes de fin d'année. Plusieurs dizaines de "gilets jaunes" landais ont fêté Noel il y a quelques jours et vont maintenant vivre le nouvel an, ensemble. A Mont-de-Marsan, ils se sont réunis sur un terrain privé à côté du rond-point de Villeneuve. Ils ont monté une cabane pour partager le repas du nouvel an sur place. L'occasion pour eux d'évoquer leurs vœux pour 2019.

" Nous souhaitons une hausse du pouvoir d'achat"

Mélanie, qui se protège du froid avec un gros manteau et ses gants, souhaite une année 2019 où "on vit simplement mieux, tout en pouvant se faire plaisir. Grâce aux gilets jaunes, on a retrouvé des valeurs de "solidarité" . Nadine aussi veut mieux vivre mais surtout, elle veut observer une hausse du pouvoir d'achat : " on souhaite que la vie soit moins chère et qu'on puisse finir les fins de mois sans être en galère. Quand vous achetez 4 saucisses, ça vous coûte 4 euros, alors qu'avant, vous ne payiez qu'un euros. "

La fin du mouvement des "gilets jaunes" dans les souhaits pour 2019

Quand on évoque les souhaits pour la nouvelle année, il y a aussi la volonté de voir la fin du mouvement des "gilets jaunes". Evidemment, cela voudrait dire que leurs revendications ont été entendues par le gouvernement selon Willy, gilet jaune montois : " J'espère que le groupe restera uni si jamais on obtient nos revendications. Ce que je veux c'est qu'on reste une grande famille". Mais pour l'instant, le premier souhait de Thierry, un autre gilet jaune montois c'est qu'" Il faut supprimer toutes les taxes parce que les impôts aujourd'hui c'est trop .. "