Vivre à Clermont-Ferrand, c'est prendre le risque d'avoir le sens de l'humour !

C'est une dernière polémique de l'année dont la municipalité se serait bien passée. Sa campagne de vœux 2017, très second degré et affichée un peu partout en ville, est diversement appréciée par les Clermontois. Sur les réseaux sociaux, on s'en amuse.

Cela partait sans doute d'une bonne intention....Sauf qu'à l'arrivée leur perception par les Clermontois est inégale.

Les affiches des voeux 2017 de la municipalité ne sont pas appréciées de la même façon par les habitants qui les découvrent petit à petit, notamment en centre ville. Cela fait réagir et, bien sûr, sur les réseaux sociaux.

Depuis quelques jours quatre affiches déclinent le message des voeux de la mairie. On peut y voir des dessins comme un pneu ou encore un ballon de rugby et des phrases qui les accompagnent non dénuées d'humour : "Vivre ici, c'est prendre le risque de vous faire rouler" ou " de vous faire plaquer".

Sur le réseau social Twitter, l'opposition municipale n'a pas manqué de souligner l'humour "très décapant" de la mairie.

Le maire, actuellement en vacances, n'a pas tardé à réagir sur le réseau social Twitter.

@jpbrenas @mfgiraud @_INFOMAGAZINE l humour second degré mais visiblement ça vous échappe — Olivier BIANCHI (@olivierbianchi1) December 30, 2016

Les internautes ont, eux aussi, réagi à ces affiches. Certains, eux aussi, avec humour !

Inutile de dire qu'à Clermont-Ferrand, cette année 2017 sera sans doute placée sous le signe de l'humour...ou pas !