Les voisins du Futuroscope dérangés par les cris sur l'attraction "Objectif Mars"

"Ce sont des cris qui nous empêchent de profiter de nos jardins, de travailler la fenêtre ouverte quand on est en télétravail, ou simplement d'être dehors avec les enfants", se désespère Laurent. Propriétaire d'une maison située à 200 mètres du Futuroscope à Jaunay-Marigny (Vienne), il fait partie de l'association "Riverains du parc" qui vient d'être créée. Elle regroupe une quinzaine de voisins en colère face aux bruits de l'attraction "Objectif Mars" du parc de loisirs.

Installée en juin 2020 au nord du site du Futuroscope, les cris du public qui en profite se seraient imposés dans la vie des habitants, qui disent les entendre de 9h à 23h. "On a eu un avant-goût pendant l'été 2020, ensuite tout a fermé à nouveau et depuis la réouverture ça n'arrête plus. Ma fille se plaint de maux de tête", affirme même Laurent. "J'ai même envisagé de vendre la maison, mais elle a perdu 30 à 40% de sa valeur !", confie-t-il.

Un mur anti-bruit de 800.000 euros construit, mais inefficace ?

L'affaire est remontée aux oreilles de la direction du parc, qui a fait installer un mur anti-bruit pendant la période de fermeture due à la situation sanitaire. Un investissement de 800.000 euros, qui serait inefficace selon les riverains. "Le mur est trop loin de l'attraction et ne couvrent pas toutes les habitations, donc le son passe quand même", explique Laurent.

De quoi agacer le directeur du Futuroscope, Rodolphe Bouin : "Ce n'est pas vrai de dire que c'est une gêne permanente. Parfois, on ne l'entend pas du tout. Parfois, il faut prêter l'oreille, parfois en fonction des conditions météorologiques, ça peut être un peu plus fort. Et ce n'est pas vrai de dire qu'il n'y a pas de différence entre avant et après la construction du mur anti-bruit."

On ne veut pas embêter le Futuroscope, on veut simplement pouvoir vivre tranquillement dans notre jardin - Laurent, voisin du parc d'attractions

Pas question pour les riverains de polémiquer, qui aimeraient trouver une solution à l'amiable avec la direction du parc. "On habite à côté d'un parc d'attractions, on sait qu'il y aura forcément un peu de bruit de temps en temps. Mais on constate qu'il n'y a pas d'amélioration. On ne veut pas embêter le Futuroscope, on veut simplement pouvoir vivre tranquillement dans notre jardin et en profiter quand il fait beau."

Vers des suites judiciaires

Si la communication entre les deux parties est constante, la situation s'enlise. "Je suis en contact permanent avec les habitants du quartier, on échange par SMS. Il est difficile d'entendre que ce que nous avons pu mettre en place ne produit pas ses effets", explique Rodolphe Bouin.

Les riverains envisagent de saisir la justice pour faire avancer les choses. Ils sont en contact depuis peu avec un conciliateur judiciaire, une plainte pourrait être déposée prochainement.