Les voisins sont invités à célébrer ensemble le déconfinement ce vendredi 29 mai en Côte-d'Or

Malgré les contraintes liées à la crise du coronavirus et au déconfinement progressif, et malgré les mesures de distanciations sociales qui s’imposent, la Fête des Voisins se déroulera cette année aux fenêtres et balcons en Côte-d'Or et partout en France ce vendredi 29 mai.

De nouveaux liens créés pendant le confinement

Malgré le COVID-19, les Français sont appelés à se retrouver une nouvelle fois pour célébrer les relations de voisinage et de solidarité de proximité en respectant scrupuleusement les gestes barrières. Cet événement sera promu à travers les réseaux sociaux et les médias. Un kit de communication sera bientôt disponible le site des organisateurs. Une proximité entre voisins qui a été décuplée ces deux derniers mois suite au confinement.

La Fête des Voisins « classique » est, pour sa part, reportée au vendredi 18 septembre 2020 . Cette année, elle sera renommée "Fête des Voisins Solidaires" pour célébrer le magnifique élan de générosité et de solidarité suscité par la crise.