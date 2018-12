Les voitures électriques, de plus en plus branchées

Bourges, France

La Renault Zoé représente plus de la moitié des ventes en novembre, devant la Nissan Leaf. Cette explosion du marché est-elle une conséquence du mouvement des gilets jaunes et du débat sur la fiscalité sur les carburants ? On serait tenté de le croire, quand un plein de carburant vous revient à 70 euros... alors que vous pourrez rouler 300 km pour 3 euros à l'électricité... mais pour le patron de la concessionnaire Nissan à Bourges, cet argument économique n'est pas à l'origine de cette augmentation des ventes de véhicules électriques. Rien à voir avec le contexte social actuel : " Il n'y a pas de lien direct avec les manifestations, analyse Yves Jacquet, patron de la concession Nissan. Soit, les gens qui viennent nous voir sont déjà très affûtés sur ce type de véhicule, et l'autre cas, c'est quand le service commercial chez nous, après avoir bien cerné les besoins du client, oriente l'achat vers un véhicule électrique."

Yves Jacquet, patron de la concession Nissan de Bourges. © Radio France - Michel Benoit

Le déclencheur d'une vente, ce seraient plutôt les aides : 6.000 euros versés par l'état auxquels s'ajoutent 2.000 euros de prime éventuelle à la conversion et 2.000 euros versés par le constructeur. 10.000 euros au total qui compensent le surcoût de ces véhicules électriques à l'achat. Des véhicules qui progressent en autonomie, ce qui constituait le frein principal à l'achat : " Nos modèles vont bientôt atteindre les 500 km d'autonomie. Les enquêtes nous démontrent que 80 % des français font moins de 50 km dans leur journée. "

La Renault Zoé a représenté plus de la moitié des ventes de véhicules électriques en France en novembre. © Radio France - Michel Benoit

Chez Nissan à Bourges, le modèle électrique ne représente pour l'instant que 1 % des ventes. Certains automobilistes restent méfiants : " Je ne voudrais pas que cela incite EDF a ouvrir toujours plus de réacteurs nucléaires. Il faut d'abord rationaliser nos déplacements." estime ce passant à Bourges. Près de 34.000 véhicules électriques ont été vendus en France depuis janvier.