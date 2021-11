Les voitures "flasheuses" arrivent à Bordeaux en janvier 2022 pour contrôler le stationnement payant

Après les voitures privées qui contrôlent la vitesse, place à celles qui contrôlent le stationnement dans les rues de Bordeaux. Elles débarquent le 1er janvier 2022. Elles feront l'objet d'un débat lors du prochain conseil municipal de décembre mais la décision est déjà actée : elles vont remplacer les agents de terrain. La municipalité explique qu'il fallait renouveler le marché avec le prestataire Moovia, et c'est Transdev qui a raflé la mise. Ces voitures vont sillonner la ville et flasher automatiquement les plaques des véhicules stationnés. "Elles vont organiser le stationnement payant dans la ville", indique Patrick Papadato, conseiller municipal de Bordeaux, délégué pour la voirie, la mobilité, l'accessibilité et le stationnement.

Vous les reconnaîtrez grâce à leur caméra sur le toit. Toutes les plaques des véhicules garés seront automatiquement scannées et les images seront analysées dans un centre. Ceux qui ne sont pas à jour seront alignés mais ils ne le sauront uniquement quand ils recevront l'amende chez eux. Parmi les 54 agents de terrains qui sont affectés à Bordeaux pour contrôler le stationnement, certains vont prendre place dans les voitures et les autres dans ces fameux bureaux. "L'idée c'est aussi de remplacer les agents qui sont dans la rue, parfois dans des conditions météorologiques extrêmes : dans le froid, par temps de canicule", indique-t-il.

80 agressions d'agents à Bordeaux par an

Il assure aussi que cette décision doit protéger ces agents de terrain qui sont la cible d'agressions : "Ils sont victimes d'agressions physiques et verbales et il y en a 80 par an à Bordeaux. La dernière en date est récente et la personne a eu 12 jours d'incapacité temporaire de travail (ITT)." Patrick Papadato se défend aussi de vouloir remplir les caisses de la ville. "La Ville n'y gagne rien car l'argent va à la Métropole. Ce que l'on cherche, c'est une rotation des véhicules pour que tout le monde puisse stationner mais aussi pour libérer les places pour les commerces et les riverains. On a vu que quand il n'y a pas de stationnement payant, il y a de fortes pressions dan les zones d'activité." À Bordeaux, on compte 27 500 places de stationnement payant dont 3 700 situées dans le secteur rouge de l'hyper-centre.