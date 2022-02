Les voitures-radar privées vont commencer à flasher en Saône-et-Loire

Il faudra bien surveiller le compteur. Les premiers contrôles de voitures-radar conduites par des salariés d'une entreprise privée vont débuter en Saône-et-Loire à partir du 15 février, annonce la préfecture du département. Quatre voitures vont donc circuler sur les axes du département.

Selon la représentation de l'Etat, il s'agit de "permettre un contrôle plus fin des itinéraires les plus accidentogènes, permettre aux forces de l’ordre de pouvoir mener d’autres types de contrôles sur les routes (alcool et produits stupéfiants par exemple) et des contrôles avec interception", indique-t-elle dans un communiqué. De son côté la préfecture de Côte-d'Or évoque la mise en place de trois véhicules, au courant des mois de mars-avril, sans plus de précisions.

Sept décès au mois de janvier

La préfecture de Saône-et-Loire rappelle que "lorsque la voiture-radar circule, son conducteur ignore tout de l'activité de constatation des excès de vitesse, totalement autonome. Il en va de même pour l'entreprise titulaire du marché, qui ne peut ni accéder aux clichés de verbalisation, ni connaître le nombre d'infractions constatées par le biais des véhicules dont elle a la charge durant leur activité opérationnelle. La rémunération des entreprises prestataires est donc indépendante du nombre d’infractions constatées." Au courant du mois de janvier, sept personnes ont perdu la vie dans le département.