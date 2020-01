Les voitures radars privées arrivent sur les routes bretonnes

Région Bretagne, France

Dix-neuf véhicules circuleront sur les routes bretonnes, dont trois en Ille-et-Vilaine, premier département breton doté de ces véhicules. Les premières voitures sont d'ailleurs en phase de test sur les routes brétiliennes depuis le mois de septembre. Ces voitures banalisées appartiennent à l'Etat. Ces voitures ne seront pas conduites par un policier ou par un gendarme, mais par un chauffeur salarié d'une entreprise privée. En Bretagne, c'est l'entreprise Mobium qui a décroche le marché et qui a d'ailleurs lancé une campagne de recrutement pour embaucher des chauffeurs dont elle exigeait qu'ils aient le permis depuis au moins 3 ans, et qu'ils disposent d'au moins 10 points sur ce même permis.

En circulation 7 jours sur 7

Selon les objectifs affichés par le délégué interministériel à la sécurité routière, Emmanuel Barbe, ces véhicules doivent circuler six à 8 huit heures par jour, 7 jours sur 7, de jour comme de nuit et sur des trajets définis par les préfectures en fonction de leur dangerosité ou du nombre d'accidents enregistrés. Les chauffeurs ignorent tout de l'activité du radar embarqué, ils ne pourront pas consulter les infractions relevées, pas plus que l'entreprise qui les emploie.

Des PV gérés par le Centre automatisé de constatation des infractions routières, situé à Rennes

Les données sont adressées de façon cryptée au centre automatisé de constatations des infractions routières, un centre basé à Rennes qui traitent déjà les PV de tous les autres types de radars installés sur les routes en France.