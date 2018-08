Nice, France

Sur son étal du mardi au dimanche, Vanessa propose des fruits et des légumes. Aux alentours de 13h, comme chaque jour, il est temps de plier bagages et cagettes. Elle part récupérer sa voiture au sous-sol du parking voisin et la ramène juste derrière son stand. Sauf que samedi dernier il y avait beaucoup de monde, elle a manqué de vigilance, ce qui n'a pas échappé au voleur.

"Pendant que je rangeais les produits dans la voiture, un homme est passé par la portière opposée où était mon sac à main, bien caché, et il est reparti tranquillement, comme si de rien n'était."

Heureusement pour Vanessa, ce voleur a pu être interpellé et présenté à la police nationale. Elle a récupéré son sac à main. Mais ce n'est pas la première fois que cette mésaventure arrive à Vanessa. Il y a quelques mois, son employée s'est fait dérober la recette de la journée, son portefeuille et tous ses effets personnels selon le même mode opératoire.

Les maraîchers sur le qui-vive

Perdre ses papiers et se retrouver face à de nombreuses démarches administratives, Abdel, vendeur de fruits et légumes lui aussi, y est confronté. Il y a quelques semaines de cela, on lui a volé ses papiers.

"Mon fils avait laissé la vitre de la portière ouverte, et je me suis aperçu que le sac n'était plus là. Ils ont dû croire que c'était la caisse alors que non, il n'y avait que des papiers et des petits billets."

Rachel est poissonnière sur ce marché niçois. Il y a quelques mois, elle a été complice d'un vol... à son insu.

"En arrivant à 6h du matin, nous avons vu un SDF dormant entre les deux stands de poisson. Nous l'avons grondé sévèrement et prié de s'en aller. On l'a même aidé à remettre toutes ses affaires dans son sac."

Ce n'est que plus tard qu'elle a appris que parmi ces affaires, il y avait les effets personnels de deux de ses collègues, dont un poste de radio. L'homme avait préalablement commis le vol dans les voitures des commerçants.