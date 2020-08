"J'ai cinq à six plaintes chaque jour", les vols de vélos explosent l'été à Annecy

Chaque année c'est le même constat, les vols de vélos explosent durant la période estivale à Annecy. "En ce moment j'ai 5 à 6 plaintes chaque jour" explique la commissaire Fiona Manenc. Selon elle, "les gens n'ont pas de cadenas appropriés. La plupart du temps les antivols sont très souples et très faciles à casser avec un couteau ou une pince coupante. On a également des gens qui déposent leurs vélos sans même les attacher. Ils vont dans un magasin, restent plus de temps que prévus, reviennent et il n'y a plus de vélo."

L'importance du Bicycode

La commissaire appelle donc à la prudence mais explique également qu'il y a une solution pour avoir une chance de retrouver son vélo volé ou perdu, le Bicycode. C'est une sorte de numéro d'immatriculation que l'on grave sur le vélo. Il suffit ensuite de s'inscrire sur le site Bicycode.org. Grâce à ce numéro, la police peut retrouver plus facilement le propriétaire d'un vélo dérobé. "L'avantage c'est que quand vous venez déposer plainte, vous nous donner votre numéro Bicycode et on l'inscrit dans le fichier des objets volés. Si on le retrouve on peut vous recontacter et restituer le vélo."

Gravage d'un Bicycode sur un vélo à Annecy © Radio France - Luc Chemla

Sans ce numéro, il est beaucoup plus difficile pour la police de retrouver les propriétaires. "Quand les gens nous font une description et nous disent que leur vélo est noir avec une sonnette, c'est compliqué pour nous." Pour sensibiliser les cyclistes, la police d'Annecy et l'agence Vélonécy organisaient ce samedi devant Bonlieu un gravage gratuit de Bicycode sur les vélos. Normalement, cela coûte 5 euros. Le gravage peut se faire à la fois dans des magasins de vélos ou associations partout en France.