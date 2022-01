Les vols reprennent entre Bergerac et Londres avec Ryanair

Après trois semaines d'arrêt à cause des contraintes sanitaires, les vols reprennent à partir du mardi 1er février entre l'aéroport de Bergerac et celui de Londres Stansted. Les réservations sont ouvertes.

Les vols vont pouvoir reprendre à partir du 1er février entre Bergerac et Londres.

Depuis trois semaines, aucun avion ne circulait entre Bergerac et Londres. Désormais, les vols de la compagnie Ryanair vont pouvoir reprendre, à partir du 1er février. Début janvier, l'aéroport périgourdin avait annoncé l'arrêt des vols de la compagnie Ryanair à cause des mesures sanitaires. Les touristes français devaient avoir un motif impérieux pour voyager et cela freinait considérablement les réservations. La levée des restrictions en Angleterre rime donc avec la reprise des vols.

Les réservations sont d'ores et déjà ouvertes pour les vols entre l'aéroport de Bergerac et celui de Londres Stansted.