Vosges : dès ce mercredi, bars et restaurants ferment de 22 heures à 6 heures du matin

Les chiffres parlent d'eux-même. Ces deux dernières semaines, le taux d'incidence dans le département a été multiplié par 10. Il était ce lundi 26 octobre, de 260 pour 100 000 habitants. Plus inquiétant encore ce même taux d'incidence pour les plus de 65 ans était de 255. Le taux de positivité au coronavirus de la population qui était inférieur à 2% en septembre est passé a plus de 11% ce lundi.

"Compte tenu de cette situation très dégradée, les Vosges devraient être classées par le gouvernement en département sous couvre-feu dans la nuit de vendredi à samedi, c'est inéluctable" affirme le préfet Pierre Ory qui a décidé par anticipation de mettre en place dès demain mercredi 28 octobre certaines mesures.

Fermeture des bars et des restaurants entre 22H00 et 6H00 du matin, y compris les bars des hôtels. Obligation pour les clients des restaurants de laisser leurs coordonnées. Consommation d'alcool interdite sur la voie publique. Interdiction également des rassemblements festifs ou l'organisation de "pots" dans tous les établissements recevant du public.