Limoges : dernier vol avant les restrictions en provenance du Royaume-Uni

A Limoges, des voyageurs ont sauté dans un avion avant qu'il ne soit trop tard. "Je n'ai pas dormi ... J'avais réservé un vol pour la semaine prochaine, mais sitôt que j'ai vu les informations j'ai pris un avion. C'était la course, et puis avec mon travail c'est un peu délicat", raconte Andy venu voir ses parents installés à Figeac. Un départ sur les chapeaux de roue partagé par beaucoup de voyageurs ce vendredi 17 décembre à l'aéroport de Limoges-Bellegarde.

Pas de voyage touristique

Jeudi, le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal a annoncé de nouvelles règles sanitaires pour les voyageurs en provenance du Royaume-Uni. À partir de samedi, minuit, toute personne, vaccinée ou non devra présenter un motif impérieux pour se rendre ou venir du Royaume-Uni. Ces motifs sont indiqués dans une liste disponible sur le site du gouvernement - les voyages touristiques en sont exclus.

A l'annonce des nouvelles mesures, ces familles franco-anglaises ont sauté dans un avion pour passer Noël 2021 ensemble. © Radio France - Salomé Pineda

Bien qu'il est stipulé que "le fait d'être français constitue un motif impérieux pour rentrer en France", Jacqueline et Hervé, ont eu une petite frayeur à l'écoute de ces nouvelles mesures. "Notre fille et nos petits enfants devaient arrivés de Londres dimanche. Mais on ne les a pas vus l'année dernière à Noël on s'est dit ça recommence! Alors comme ils voulaient absolument venir ils ont avancé leur vol. " Désormais, pour les personnes munies d'un justificatif, un test de moins de 24h devra être fourni contre 48h auparavant. Un système d'isolement de sept jours est également imposé aux voyageurs, mais celui-ci pourra être levé au bout de 48 heures si un test réalisé à l'arrivée en France s'avère négatif.