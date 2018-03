Le monde du VTT est en train de connaitre un gros changement. L'arrivée de l'assistance électrique modifie la pratique et redonne à certains le goûts des chemins et des descentes techniques au milieu des pierres et des racines. Les Alpes-Maritimes forcément joue les fer de lance.

"Mais c'est une révolte ! - Non, Sire, c'est une révolution !" Cette réponse destinée à Louix XVI, qui n'était pas de mémoire d'historien vététiste, pourrait s'adresser aujourd'hui au petite monde du vélo tout terrain. En magasin spécialisé, il ne se vend presque plus de VTT normaux, dit musculaires.

Neuf vélos sur 10 sont désormais des VTTae, comprenez, VTT à assistance électrique. "C'est beaucoup plus ludique, explique Olivier Giordanengo, pratiquant haut de gamme, précurseur en la matière et patron d'une boutique sur Nice. On peut en une heure faire un tour engagé, dans des chemins qu'on n'imaginait même pas emprunter et en plus sans être trop fatigué. Même les montée deviennent sympas !"

Trois types de clients

Autre adepte, Ludovic Boyer, vendeur de cycle sur Saint-Laurent-du-Var voit arriver 3 types de clients. "Il y a ceux qui viennent de la route et qui craignent désormais les accidents, ceux qui ont arrêté le VTT et qui veulent s'y remettre et enfin les sportifs qui y trouvent un nouveau terrain de jeu".

6.000 km de chemins dans les Alpes-Maritimes

Et dans les Alpes-Maritimes, l'outil a trouvé un sacré terrain de jeu. "Avec 6.000 km de pistes, chemins, single-track, on est au top", s'extasie Greg Germain, créateur du site 1001sentiers. Le nombre de pratiquants augmentent de mois en mois. Les courses d'enduro, nées sur la Côte d'Azur, enregistrent de plus en plus de VTTae. "Pour la première année, on va leurs prévoir des parcours spéciaux. J'ai également de plus en plus de stages qui leurs sont ouverts. Ce n'est vraiment pas une mode mais un phénomène de fond."

VTT vs VTTae

Certains pros l'ont bien compris. L'azuréen Nicolas Vouilloz, sept fois champion du monde de descente, a signé un partenariat avec un grand fabriquant. Les sites de ventes sur internet, qui avaient récupéré le marché des VTT traditionnels depuis quelques années, organisent la contre-attaque.

Les salons, événements, circuits se multiplient dans les Alpes-Maritimes, renforçant une communauté grandissante. Le bon vieux VTT a donc du plomb dans l'aile quand le VTTae a du lithium dans les siennes.

