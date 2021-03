Les "week-ends solidaires", une belle alternative au confinement dans les Alpes-Maritimes

Une grosse centaine d'ouvriers, qu'ils soient bricoleurs du dimanche ou bien artisans venus bénévolement, ont donné un coup de main à Audrey ce samedi du côté de Tourette-Levens. La jeune femme âgée de 20 ans gère une écurie solidaire, qui accueille chevaux et ânes destinés à l'abattoir, et organise ensuite des ballades avec petits et grands. Il y a cinq mois, elle aurait dû lancer son aventure du côté de La Brigue dans la vallée de la Roya. Le terrain a finalement été complètement détruit, et elle a dû se retrancher en catastrophe sur le premier terrain venu, un ancien centre équestre de Tourette-Levens qui nécessitait d'énormes travaux. Elle a donc lancé un appel aux week-ends solidaires, qui aident régulièrement des sinistrés en faisant appel aux bonnes volontés.

Plus d'une centaine de bénévoles de tous horizons

Appel entendu, et énorme mobilisation. Une centaine donc de maralpins a donné un coup de main. Pour beaucoup, c'était la meilleure alternative possible au confinement à la maison. "Est-ce qu'il vaut mieux rester dans son canapé ou l'aider à retrouver une vie normale ? Je pense que le choix est vite fait" explique Gil Marsalla, le président de ces week-ends solidaires.

Confirmation avec Audrey, licenciée du Nissa Triathlon venue avec une quinzaine de membres de son club. "On est beaucoup mieux au soleil et au grand air. On fait quelque chose qui est utile, plutôt que de faire du renforcement devant la télé !"

Plusieurs athlètes du Nissa Triathlon ont trouvé là de quoi faire une belle séance de gainage

Rénovation des box, isolation de la maison et sacré défrichage

En une journée seulement, les bénévoles ont fait des miracles. Audrey a désormais un bel endroit fonctionnel pour vivre et travailler. "Cela m'émeut beaucoup. J'ai tenu bon et aujourd'hui ce n'est que du positif et de la bienveillance. C'est vraiment cool."

Un observateur attentif du chantier en cours

Sachez que les week-ends solidaires cherchent régulièrement des bénévoles, que vous soyez entrepreneur ou simple citoyen désireux de donner un coup de main.