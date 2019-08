"Les yeux du feu": 18 guetteurs scrutent la moindre fumée jour et nuit durant l'été dans les Alpes-Maritimes

En plein cœur de l'été, dix huit guetteurs sont installés sur les hauteurs des Alpes-Maritimes et recherchent la moindre fumée jour et nuit pour alerter au moindre départ de feu. France Bleu Azur a pu rencontrer l'un d'entre eux.

Alpes-Maritimes, France

Des yeux dans les montagnes ! En pleine période estivale, des hommes de la "Force 06" unité opérationnelle spécialisée dans les catastrophes naturelles veillent au grain aux 4 coins des Alpes-Maritimes. Depuis la mi-juin et jusqu'à fin septembre ils sont installés dans neuf tours de guets et surveillent 24h/24 l'ensemble du territoire Mar-alpin. Un risque pris très au sérieux alors que depuis le début de la saison de nombreux feux de forets ont touché le Gard et les Bouches-du-Rhône. Juché sur les hauteurs d'Eze, Medhi Virrorelo est chaque été, depuis 15 ans, guetteur dans l'une des neuf vigies du département. Durant 5 jours et 5 nuits il doit surveiller plus de 30 km carrés de territoire de Nice jusqu'à Grasse.

La table avec la carte qui donne sur la vallée © Radio France - Fabien FOUREL

"Je dois trouver la fumée sur la carte face à moi dès que je l’aperçois ou qu'on me la signale et je donne des coordonnées DFCI, un peu comme une bataille navale pour que les équipes aillent sur place le plus rapidement possible." Medhi Virrorelo

Équipé de ses jumelles il scrute toute la vallée notamment en cas d'orage car les impacts de foudre sont dévastateurs. "Parfois des incendies prennent cinq jours après des orages" explique le guetteur. Une force donc indispensable pour le département. Sur 84 départs de feu signalés depuis le début de l'été, 34 l'ont été par ces dix-huit guetteurs.

"Nous avons signalé et éteint au total 34 départs de feu depuis le début de l'été et personne ne le sait. On communique uniquement sur les gros incendies dévastateurs mais chaque petit feu éteint est un feu catastrophe en devenir." Jean Paul Léoni chef adjoint de la Force 06

Depuis le début de l'année 568 hectares de fôret sont partis en fumés dans le 06.

