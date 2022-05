Les zones bleues de nouveau verbalisées à partir de juin à Château-Gontier

A la demande des commerçants de Château-Gontier, les zones bleues seront plus strictement contrôlées à partir de juin. Ils déplorent un stationnement abusif et un manque de rotation dans le centre-ville qui leur fait perdre des clients.

Attention si vous comptez vous garer à Château-Gontier en juin.. Les zones bleues, limitées à 30min seront plus strictement contrôlées. Ce sont les commerçants, lassés de voir les même voitures garées toute la journée qui ont alerté la mairie. Depuis 2020, une indulgence était de mise à cause des différents confinements. Mais les vendeurs en ont eu assez. "Entendre un client dire qu'il a dû faire trois fois le tour du centre ville pour trouver une place et qu'il a finalement abandonné, c'est frustrant", avoue Sophie Garot, co-présidente de l'association des commerçants de Château-Gontier.

Souvent, ce sont les riverains ou les commerçants eux-mêmes qui squattent les zones de stationnement, plus par habitude que par mauvaise foi d'après Sophie Garot : "Depuis quelques années les zones bleues n'étaient plus verbalisées alors ils se disent qu'ils n'auront pas de contravention en restant là où ils sont", explique-t-elle.

Période de sensibilisation

Avant de sévir, le maire de la commune, Philippe Henry, souhaite avertir les castro-gontériens. "Le but c'est de sensibiliser en rendant ces zones bien visibles et en rappelant que le disque est obligatoire". Des disques de stationnements seront distribués gratuitement aux commerçants qui pourront en fournir à leurs clients.

Pour rappel des zones bleues se trouvent rue Thiers, place Quinefault, place de la République, place du pilori, place Paul Doumer et rue Gambetta. Des affiches avec des parkings gratuits, à proximité du centre-ville, seront également envoyées aux riverains et placardées en ville. "L'enjeu c'est de faciliter l'accès au centre pour faire fonctionner les commerces de proximité", ajoute Philippe Henry;