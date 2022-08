Lescar : des accidents de camion "toutes les deux semaines" sous le pont de la voie ferrée

Il est le pont maudit de la ville de Lescar : le pont de la voie ferrée, rue Sainte-Catherine, juste à côté du laboratoire Biopôle et pas très loin du centre commercial Quartier Libre, pose très régulièrement problème à la commune de l'agglomération paloise. Des camions, des caravanes ou des camping-cars ont fréquemment des accidents sur la voie qui passe en dessous. Ils frottent ou s'encastrent dans le tablier du pont et restent coincés à cet endroit. Et ce, malgré la signalisation.

La signalisation est claire aux abords du pont © Radio France - Flore Catala

Il y a en effet plusieurs panneaux de part et d'autre du pont, certains sont même lumineux, et ils indiquent que la hauteur maximum pour passer est de 2 mètres 10. Et pourtant, rien n'y fait. "Peut-être que les gens ne savent pas lire, ou aiment bien le danger" ironise Alexandre, qui travaille dans une boulangerie juste à côté. Les habitués des lieux remarquent que des accidents se produisent presque tous les jours, avec de gros dégâts comme un toit arraché ou une carrosserie complètement déchirées, "toutes les deux semaines" selon les témoins.

Des conducteurs trop imprudents ?

Bien souvent, les passants indique que ces accidents sont le fait de véhicules qui jaugent mal leur hauteur, ou qui vont beaucoup trop vite. La route est limitée à 50 km/h. "Moi je pense qu'ils ne font pas attention" explique une voisine. "Ce que je ne comprends pas, c'est que normalement dans le code de la route, on doit connaître la hauteur de son véhicule. Et les panneaux y sont depuis toujours. Je trouve que c'est assez clair, je ne vois pas ce qu'on peut faire de plus".

D'autres estiment que les installations sont insuffisantes. "Il faudrait peut-être ajouter un dos d'âne" indique une commerçante. Elle rappelle aussi qu'auparavant, des portiques avec des tiges suspendues étaient installées là pour indiquer aux véhicules s'ils avaient la bonne hauteur. Mais ils ont été enlevés, trop endommagés par les camions qui passaient tout de même.

Le pont de la voie ferrée, à Lescar © Radio France - Flore Catala

Bientôt de nouveaux portiques installés

La maire de Lescar, Valérie Revel, a pourtant décidé de les réinstaller pour réduire le nombre d'accidents. "Nous avons commandé des portiques qui traversent l'ensemble de la voie, avec des sustentes en métal pour avertir les personnes qu'elles ont dépassé la hauteur. J'espère que ça va fonctionner, qu'il y aura moins d'accidents et qu'il ne va pas falloir les changer non plus parce que ça représente un coût d'au moins 30 000 euros". Ces portiques devraient être installés dans les prochains mois, et si ça ne fonctionne pas, la mairie envisage une solution plus radicale : interdire tout simplement à la circulation la route qui passe sous le pont.