Lesneven : deux jeunes bretonnes proposent des colis surprises aux personnes seules à Noël

C'est une idée initiée il y a quatre ans par deux jeunes bretonnes : organiser un brunch à Noël pour les personnes âgées seules à Lesneven. Cette année, en raison de la crise sanitaire, il n'y aura pas de brunch, mais Claire et Marine proposent de livrer des colis surprises.

Joyeux BZH existe depuis quatre ans. L'idée, lancée par deux jeunes bretonnes, Claire et Marine, est de ne pas laisser les personnes âgées isolées seules à Noël, à Lesneven, dans le nord-Finistère. En 2017, elles ont organisé un goûter solidaire, et 30 personnes s'étaient réunies le jour de Noël. Ces deux dernières années, 50 à 60 personnes avaient répondu présentes.

Douceurs sucrées et salées

Cette année, en raison de la crise sanitaire, il est impossible de se rassembler. Elles vont donc confectionner "des colis composés de petites attentions made in Bretagne, avec des douceurs sucrées et salées", et les livrer, dans le respect des gestes barrière, à ces personnes. Pour en bénéficier, il faut s'inscrire sur leur site internet ou les contacter par téléphone (06.47.06.05.73).

L'ADMR (Aide à domicile en milieu rural) Lesneven Côte des Légendes les aide à identifier les personnes isolées dans la commune.