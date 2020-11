Letseat se lance ce mardi dans la livraison à domicile à Limoges. Face aux plateformes Ubereats ou Deliveroo, Sebastien Terre, le créateur de cette nouvelle société, veut mettre en avant les produits du Limousin. Une solution de plus pour de nombreux restaurateurs pendant ce confinement.

LetsEat, une nouvelle plateforme limougeaude de livraison à domicile créée face aux UberEats et Deliveroo

Les vélos LetsEat vont faire concurrence aux géants Ubereats et Deliveroo dès ce midi à Limoges. Sébastien Terre avait lancé Letseat il y a quelques mois. Jusqu'à aujourd'hui, cette entrepreneur diffusait les plats des restaurateurs sur son site. Dès aujourd'hui, LetsEat se lance dans la livraison à domicile.

"Les restaurateurs sont contents. Nous leur proposons un service local avec des équipes à Limoges pendant cette période compliquée. Le E-commerce dans la restauration c'est l'avenir."

Sébastien se démarque avec des commissions par commande bien moins importantes que les autres plateformes pour les restaurateurs. "Nous ne demandons que 10%, là où les autres services de livraison demandent 30%. Avec cette commission, les clients retrouvent les mêmes prix sur les plats qu'au restaurant. "

Le produit local mis en avant

En lien avec l'Union des Métiers de l'Industrie Hôtelière et l'Office du tourisme l'application limougeaude proposera des filtres pour mettre en avant les produits locaux. "Par exemple, on pourra facilement repérer les plats réaliser avec de la viande limousine ou des produits de nos terroirs."

Le livreur recrute en ce moment encore sa flotte de coursiers à vélo. _"_Nous ne prenons que des étudiants pour qui c'est aujourd'hui compliqué. Beaucoup ont perdu leurs petits boulots avec la crise actuelle. C'est un complément avec des courses payés entre 3,5 euros et 5 euros.

LetsEat est disponible sur mobile, tablette et sur le site internet. Ce midi, dix restaurants limougeauds sont disponibles. Dans les prochains jours, Sébastien Terre espère attirer d'autres restaurateurs avec "sûrement des établissements gastronomiques." Ce jeune chef d'entreprise le sent : "Je le vois même les plus réfractaires réfléchir aujourd'hui à comment ils peuvent adapter leurs plats pour la livraison."